Gobierno defiende uso de término homicidios colectivos en vez masacres

En estas semanas se han registrado múltiples masacres en Colombia. En los últimos tres días se han llevado a cabo tres masacres en tres departamentos : Arauca, Nariño y Cauca.



Por este motivo, el presidente Iván Duque estuvo este sábado en el barrio Llano Verde, en Cali, donde realizó un consejo de seguridad, pues el 12 de agosto cinco menores fueron víctimas de otra masacre.



En su declaración, el mandatario señaló que detrás de estos actos está la criminalidad organizada y grupos armados ilegales “producto de la expansión del narcotráfico” y les dijo a las familias de las víctimas fue que los crímenes no quedarán en la impunidad.



Además, enfatizó en que el nombre preciso no es masacres, sino homicidios colectivos. "“Muchas personas han dicho: ‘Volvieron las masacres, volvieron las masacres’. Primero hablemos del nombre preciso: homicidios colectivos. Y aquí no es que estamos eludiendo el problema, porque el problema no es que haya vuelto, es que no se ha ido”, aseveró Duque.



Este término produjo una polémica, pues algunos señalan que el término correcto sí es masacres, y que lo usan para suavizar la situación de orden público que vive el país. Según la Real Academia de la Lengua Española, este término significa: "matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida".



Sobre este señalamiento, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia - Dapre - , aseguró que el término 'homicidios colectivos' se trata de una definición técnica, usado desde hace varios años por la Policía y que popularmente los han identificado como masacres.



“Pero nos duelen porque al final son colombianos los que resultan en el fuego cruzado de bandas criminales, disidencias de las Farc o Eln”, agregó en entrevista con Blu radio.



Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, enfatizó el término usado por el Presidente: “Debido a los hechos ocurridos en los últimos días en el país, se creó la Unidad especial para identificación, ubicación y judicialización de perpetradores de homicidios colectivos, que tendrá despliegue y cobertura a nivel nacional y será integrada por Policía, Fuerzas Militares y Fiscalía”, puntualizó.

