En el gran Foro de Garantías electorales para los comicios de octubre de 2023, de EL TIEMPO, el viceministro del Interior, Gustavo García Figueroa, defendió las acciones del gobierno de Gustavo Petro ante las denuncias de la violencia en los territorios hechas por el director de Fedemunicipios, Didier Tavera.



Gustavo García Figueroa, viceministro del Interior, en el Foro de Garantías electorales para los comicios de octubre de 2023, de EL TIEMPO. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

“Cuando hay unas elecciones es inevitable hablar de orden público, termina siendo decisivo en este punto”, dijo García Figueroa, quien destacó que el Ejecutivo está actuando, tanto así que el jueves se instaló la comisión del seguimiento de la alerta temprana, hecha por la Defensoría del Pueblo hace dos semanas.



El viceministro recordó que en un primer momento el registrador Alexander Vega prendió las alarmas por un posible aplazamiento en las elecciones en el Cauca, pero al final este ha reconocido la acción de las autoridades para proteger los comicios. “El plan democracia está cumpliendo su cometido de hacer las elecciones”, sentenció el viceministro.



El segundo de la cartera del interior reconoció que no se puede caer “en el negacionismo, no podemos decir que todo está bien”, pero al mismo tiempo señaló que esto no es solo del actual gobierno, habló de una “degeneración histórica”. “Estamos en un proceso de recuperar la sociedad”, agregó.



En otro apartado, este habló que parte de las denuncias parte de críticas a la ‘paz total’ “existen intereses por mantener la guerra y eso se materializa en críticas para romper los procesos de paz”. Incluso, hizo mención de lo sucedido en Tierralta, para hablar de actores adentro del Ejecutivo que no están de acuerdo con la paz. “La paz no le sirve a unos pocos, la paz le sirve a todos”, concluyó en este apartado.



Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos. Foto: Sergio Acero El Tiempo

Para el viceministro, la situación de orden público en el marco electoral pasa por las economías ilegales, por lo que debe abordarse la situación más allá del control del orden público: “Tenemos que hablar de la Colombia profunda en términos de desarrollo y oportunidades”.



Contrario a lo que señaló Didier Tavera, de que el daño estaba hecho frente a la intimidación de los votantes, el viceministro, lo contrarió y destacó que todos los puntos de votación están cubiertos por la Fuerza Pública “Todos demos resultados. El gobierno está dispuesto a dar resultados y están dando todas las garantías”, comentó García Figueroa.



El viceministro destacó mejoras en estadísticas de seguridad. Incluso señaló que la mayoría de quejas que han recibido la unidad de reacción inmediata tiene que ver con publicidad indebida y no en temas de seguridad. “Nunca un gobierno ha sido tan diligente”, aseveró el segundo de Luis Fernando Velasco.



Hacia lo último, el viceministro del Interior criticó que la discusión en el foro y la contienda electoral se esté centrando en la seguridad y “no en las garantías de elegir y ser elegido, los procesos de protección y los eventos de transparencia y auditorías, todo esos son importantes que lo podamos debatir”.



Asimismo, dio un parte sobre el proceso de protección de los candidatos. Describió la ruta con la UNP y destacó que son al menos 1.700 candidatos los que protegerán en este proceso electoral, una cifra que sería mucho mayor a lo de procesos anteriores.