Gobierno da vía libre a diálogo directo con dirigentes del paro

El Gobierno Nacional dio lunes un paso que puede ser definitivo para superar el paro nacional, que hoy cumple 13 días y deja pérdidas por más de 1,4 billones de pesos: aceptó tener un diálogo paralelo con el Comité Nacional del Paro, algo a lo que se había negado.



Se definió que este martes se daría un encuentro entre las partes para iniciar la negociación.

A las 8 de la mañana, los dirigentes del paro se reunirán con el coordinador de la conversación nacional, Diego Molano, y Angelino Garzón, embajador en Costa Rica, quien llegó para apoyar al Gobierno. Esta será la oportunidad para que se defina la metodología como se trabajará y, lo más importante, para que haya una mesa de negociación.



El presidente Iván Duque planteó desde comienzos de la semana pasada que habría una “conversación nacional”, que sería un diálogo amplio con todos los sectores. Pero los miembros del Comité le notificaron que no harían parte de ese diálogo sino que querían una mesa independiente y le dejaron un pliego de 13 puntos.



El Gobierno inició su conversación y siempre se mostró dispuesto a dialogar con el Comité, pero insistiendo en que debería hacer parte de la conversación nacional.



“Todas las preocupaciones ciudadanas las escuchamos, pero no podemos seguir teniendo más pérdidas en la economía. No puede ser que en una semana hayamos perdido un billón de pesos, que son los ingresos de los comerciantes y de las familias más humildes”, señaló Duque precisamente el domingo.

Y este lunes, tras algunos encuentros con los dirigentes del paro, el Ejecutivo anunció que estaba listo para tener una mesa paralela con el Comité.



Eso, a todas luces, es un claro mensaje del Gobierno para iniciar negociaciones para que se acaben las movilizaciones, algunas con graves hechos vandálicos, que han afectado especialmente a Bogotá.



Diego Molano destacó que el Gobierno tiene toda la disposición al diálogo, pero “sin ultimátums, sin presiones”.



Igualmente comentó que debido al clamor colombiano para que se inicie una época navideña tranquila, se les pidió que “suspendieran el paro del 4, de modo que los efectos económicos que está teniendo el paro no sigan afectando las actividades” de los diversos sectores.



En otras palabras, el Gobierno les planteó que sí al diálogo en una mesa exclusiva, pero también que suspendieran las movilizaciones que tantos daños, pérdidas e inconvenientes les están ocasionando a muchas personas en el país.

Las marchas

A pesar de que el Gobierno cedió a la petición de tener un diálogo directo con el Comité, varios sectores confirmaron que las movilizaciones previstas para este miércoles se mantendrán.



Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, dijo que hasta el momento hay dos puntos que no son negociables. Afirmó que uno es la petición del diálogo directo con el Presidente, porque en el diálogo nacional se tratan temas amplios que no están conectados con la problemática que llevó a la convocatoria de paro.



“El otro es que las protestas de la semana no están en discusión porque hacen parte de una agenda ya establecida que incluye la movilización del miércoles, los conciertos de la CUT, que ya tienen autorización, y los eventos conmemorativos al día de los derechos humanos. Yo diría que esos temas no son negociables”, insistió Orjuela.



Tras esto, el dirigente sindical aseguró que el Comité Nacional del Paro tiene toda la voluntad del diálogo, “pero con una metodología clara, garantías y la agenda temática que motivó el paro del 21 de noviembre”.

Los colombianos han salido a protestar desde el 21 de noviembre. Foto: César Melgarejo

Por su parte, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, en un tono más conciliador, indicó que “esto hay que debatirlo en el comité de paro, sin arrogancia y desprevenidamente, procurando lo mejor para nuestro país”.



Mientras tanto, Nelson Alarcón, presidente de Fecode, señaló que esperan con total expectativa la reunión con el Presidente, aunque dijo que “mientras no haya una solución real a los 13 puntos no se suspenden las actividades que ya tenían en el cronograma los sindicatos”.

Jennifer Pedraza, dirigente del sector estudiantil, señaló: “Tenemos disposición de diálogo con el Gobierno, pero no suspendemos el paro del 4 de diciembre. Por el contrario, ampliamos la convocatoria para salir a las calles con mayor fuerza en defensa de las exigencias del Comité Nacional del Paro”.



El procurador Fernando Carrillo fue enfático en señalar que “hay que sentarse en la mesa ya y que las condiciones se discuten en la mesa”.



Así las cosas, sería un hecho que va a iniciar el diálogo entre las partes, pero todo indica que las movilizaciones previstas para mañana se darán.

‘No hay falta de voluntad’

Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior. Foto: Abel Cárdenas. EL TIEMPO

¿Qué significa para usted el #Nopudieron?



Los violentos y los vándalos no pudieron amedrentar a la ciudadanía. Los sectores políticos que buscaban derrocar al Gobierno, no pudieron hacerlo. Ocurrió todo lo contrario. Este paro ha sido una ventana de oportunidad para la apertura de espacios de diálogo con diferentes sectores de la ciudadanía para resolver una cantidad de demandas acumuladas con el paso de los años. En esta coyuntura, el Presidente ha demostrado toda la voluntad de mantener una conversación con los diferentes sectores de la sociedad.



(Le sugerimos leer: Mininterior y Duque: ¿mensajes encontrados sobre diálogo por el paro?)



No pudieron descalificar a este Gobierno, que con su actitud demócrata, ha enfrentado este paro a través de la instalación de una mesa plural con espacio para todos los sectores.



En especifico, ¿a quién se refería en sus trinos?



El Gobierno ha dicho que la protesta social es un derecho. La reconocemos, pero también tenemos que garantizar los derechos de los que no participaron en ella. Nuestra preocupación es la afectación a tanta gente que no hace parte de la protesta, en temas del diario vivir como su movilidad. También las consecuencias en el comercio en un momento tan importante para los ciudadanos como la temporada de fin de año.

¿Qué cree hoy de los líderes de la protesta?



No se puede atribuir una falta de voluntad del Gobierno, ya que los integrantes del comité del paro fueron los primeros convocados y la propuesta fue ampliar la conversación a otros sectores de la sociedad. La prueba está en que el Gobierno aceptó establecer un diálogo directo con este Comité.



