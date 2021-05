Gobierno convoca a Comité del Paro para este domingo

El Gobierno Nacional convocó formalmente al Comité del Paro para este domingo 16 de mayo, en un nuevo paso en los acercamientos entre estas partes.



De acuerdo con un documento conjunto entre el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, el encuentro se llevaría a cabo a las 2 de la tarde de este domingo, en la sede de Compensar, en el occidente de Bogotá.



En la cita de este domingo se discutirán los temas presentados el pliego del Comité del Paro.



Francisco Maltés Tello, miembro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ya había manifestado que el primer punto por tratar en los diálogos serían las garantías para realizar la protesta social en el país, jornadas que completan 18 días.



Además, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, indicó que “vamos a empezar a negociar, a buscar todos los puntos de acuerdo que el país hoy nos está reclamando”.



Para este primer encuentro fue clave la interlocución de la Conferencia Episcopal y la ONU, que sirvieron de puente entre el Gobierno y el Comité del Paro.



El Comité Nacional de Paro espera hablar con el Gobierno sobre aspectos adicionales para negociar un pliego de emergencia que contiene los siguientes puntos:



1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación.



2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.



3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).



4. Subsidios a las mipymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.



5. Matrícula cero y no a la alternancia educativa.



6. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica



7. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.



