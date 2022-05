El consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Jefferson Mena, dijo que los recientes informes que dijeron que en el año 2021 Colombia fue el tercer país del mundo con el mayor número de desplazados -solo superado por Siria y la República Democrática del Congo- son "falsos" y "sensacionalistas". El funcionario, aseguró, además, que el Estado tiene control sobre todo el territorio nacional y que no es verdad que lo hagan organizaciones criminales.



(Contexto: Colombia, el tercer país con más desplazados en el 2021)

(No deje de leer: Hay 290 municipios en riesgo extremo y alto para elecciones: Defensoría)



En una declaración pública, Mena dijo: “Frente a las diferentes versiones incorrectas, falsas y sensacionalistas que buscan desinformar sobre el desplazamiento en Colombia".



"Es pertinente precisar que en lo que va corrido del 2022, según la fuente de la Unidad de Víctimas, que es la entidad del estado encargada de manejar estas cifras, se han presentado 52 emergencias masivas, de las cuales 40 se han presentado por desplazamiento forzado, nueve por confinamiento y tres por actos terroristas en 12 departamentos y en 31 municipios, afectando a 10.882 familias y a 25.505 personas”, dijo.



(Lea también: ‘Estamos dando a los candidatos todas las garantías’: Iván Duque)



“Sobre la situación de desplazamiento en Colombia luchamos todos los días, no es cierto como dice este informe que algunos territorios del país están siendo controlados por grupos criminales. El control del territorio está en manos de nuestra fuerza pública. Estas pretensiones de los terroristas no se cristalizarán ni se hará realidad”.

Lo único que es verdad de este informe es el señalamiento que hacen sobre los responsables de estos actos criminales FACEBOOK

TWITTER

“Lo único que es verdad de este informe es el señalamiento que hacen sobre los responsables de estos actos criminales. Y son los grupos armados al margen de ley que generan terror por su actuar criminal contra las comunidades. El estado colombiano siempre estará dispuesto a trabajar con las organizaciones internacionales para evitar estos desacuerdos. Que lo único que generan es desinformación en nuestro país”, agregó.



Finalmente, el funcionario reconoció que Colombia se lucha contra muchos desafíos e hizo un llamado a la comunidad internacional a informar con la “verdad y claridad”.

“No podemos permitir que se sigan sacando informes indiscriminados por parte de diferentes actores como ONGS, esto está generando desinformación y ruptura en nuestro país, hacemos un llamado al ser responsables con este tipo de acciones que dañan la imagen de nuestro país y que el gobierno no permitirá”, puntualizó.



(Le recomendamos leer: Petro, Fico y Hernández lideran en dos nuevas encuestas del CNC e Invamer)



Las ONG Observatorio de los Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), con sede en Ginebra, y el Centro Noruego para los Refugiados (NRC), informaron este jueves que en 2021 los países con mayor número de desplazados fueron Siria, con 6,7 millones; la República Democrática del Congo (5,3 millones), Colombia (5,2 millones) y Afganistán y Yemen (4,3 millones).



POLÍTICA