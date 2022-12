La Unidad de Restitución de Tierras busca reestablecer los derechos territoriales de la comunidad Nükak Makú sobre 932.463 hectáreas, beneficiando a cerca de 632 integrantes de este pueblo ancestral.



El equipo étnico que, pertenece a esta entidad, presentó una demanda ante un Juzgado de Villavicencio para cumplir este objetivo.



En esta petición se establece la necesidad de devolver los derechos territoriales a este resguardo, ubicado en San José y El Retorno, en el departamento de Guaviare. Según la Unidad, el éxito de este trámite judicial “conduciría a la reparación histórica de esta comunidad y al goce efectivo de su territorio, cultura, costumbres, cosmovisión y formas propias de organización”.

La importancia de esta reclamación se centra en la connotación histórica de los Nükak Makú y su incidencia en el territorio colombiano. De acuerdo con el explorador Belga Robert, el primer registro de la existencia de este pueblo fue en 1948.



Desde ese momento, la supervivencia de este grupo indígena se vio obstaculizada por la epidemia de gripe que mató a la mitad de sus miembros, al igual que por conflictos territoriales ocasionados por los colonos quienes derribaron sus cultivos.



Fue hasta 1993 que, en medio de varias dificultades, la comunidad ancestral constituyó su resguardo, específicamente en la zona selvática, entre los ríos Guaviare e Inírida, en los municipios de San José del Guaviare y El Retorno en este departamento al sur de Colombia. En un principio este refugio fue asentado con una extensión de 632.160 hectáreas, y luego ampliado en 1997 en otras 322.320 hectáreas.



El trabajo de los Nükak Makú se caracterizó por la conservación de los afluentes hídricos que tenían en la zona, al igual que por su modo de vida armónico con la Amazonía y sus ecosistemas. Sin embargo, todo cambió para esta comunidad con la masacre de la Charrasquera, en el 2002.

El conflicto

La demanda fue concertada con la comunidad indígena de acuerdo con sus necesidades. Foto: cortesía

La Charrasquera es una vereda del departamento del Guaviare al que llegaron grupos ilegales para desalojar a la población. En el 2002, la población que habitaba la zona, entre ellos campesinos y los Nükak Makú, sufrieron una masacre perpetuada a través de un incendio que quemó todo el caserío.



Un hecho que afectó la autonomía y gobierno propio de este pueblo ancestral. Allí se dio el desplazamiento de 50 de sus miembros que llegaron a San José del Guaviare. Esta fue una solución temporal, pues en el 2006, las extintas Farc los obligaron nuevamente a desplazarse forzosamente hacia otro territorio del Guaviare.



Desde entonces, los Nükak se han visto afectado por la vulneración de sus derechos, reclutamientos forzados, violencia de género y sexual. A esto se le suma que han sido sometidos al confinamiento por presencia de minas antipersona y munición sin explotar.



Precisamente la demanda de la Unidad de Restitución de Tierra busca responder a estas afectaciones territoriales, en favor del pueblo indígena. ¿Pero cuál es la apuesta del Gobierno para lograr este objetivo?



Jhenifer Mojica, directora de asuntos étnicos de esta entidad, reconoce que el panorama al que se enfrentan no es nada fácil. Afirmó que actualmente el territorio está afectado por la deforestación y la presencia de disidencias de las Farc.



“Todos los días se siguen viendo nuevas quemas. En esta problemática tenemos involucrados a distintos actores: élites políticas, económicas y de poder que están financiando estas operaciones que buscan abrir la selva, talando y quemando los árboles, para poder cercar las tierras a su beneficio”, explicó Mojica.



La líder de esta dirección también habló sobre la incidencia de los grupos subversivos en el sector. “En un sector de este resguardo que, es gigante, hemos identificado la amplia incidencia de las insurgencias de las Farc que siguen teniendo un manejo y un control armado que siguen generándole una amenaza profunda no solo al pueblo Nukak, sino también a los demás habitantes de la zona”.



Según Mojica, otro de los puntos que desde el Gobierno abordarán con cautela, es el respeto por las comunidades campesinas que se identificaron como habitantes de este resgurado. “No queremos generar un daño o entrar en un choque con comunidades netamente campesinas que están en la zona.



Buscamos un diálogo cultural y técnico con miras a no generar una mayor tensión o conflictividad entre los colonos campesinos, tanto los que habían antes del mismo establecimiento del territorio indígena como los que han venido llegando y están en situaciones de mayor vulnerabilidad”.

Comunidad Nukak Makú en diálogos con la Unidad de Restitución de Tierras. Foto: Cortesía

¿Cómo avanza la meta?

Mientras avanza este proceso judicial, la Unidad de Restitución de Tierras está desarrollando una estrategia integral que le permita a los Nukak Makú tener garantías al regresar a su territorio.



La directora de asuntos étnicos de la Unidad enfatizó que la primera medida es el abordaje de esta problemática desde el proyecto de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro. “Esperamos que los diálogos del Alto Comisionado para la Paz puedan otorgar la posibilidad de vivir en paz y aporten en la subsistencia de este pueblo ancestral, respetando los lugares que ellos consideran sagrados y su importancia cultural”, expresó.



En cuanto a lo técnico, el Gobierno adelanta el deslinde de las áreas que conforman el territorio considerado de la comunidad Nükak Makú, lo que permitirá conocer con exactitud su extensión y trazar los límites de las propiedades.

Infografía sobre la historia de esta comunidad ancestral. Foto: Cortesía

Otro de los aspectos que se trabajan es la connotación del derecho territorial. Mojica busca difundir la importancia que tiene la tierra para los pueblos indígenas para que así “se le dé la relevancia que merece esta demanda”.



“El territorio es una divinidad para estas comunidades. Las distintas etnias en Colombia tienen perspectivas diferentes frente a la naturaleza, pero en términos generales hay un consenso en que la tierra es la madre de estos pueblos, es su existencia física y cultural, su modo de vida, todo depende única y exclusivamente de este elemento”, expone.



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA