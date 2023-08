En entrevista para la edición dominical de EL TIEMPO, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló sobre uno de los proyectos legislativos más sonados durante los últimos días: la iniciativa que busca reducir el salario de los congresistas.



Para el funcionario, el proyecto para reducir el salario de los congresistas "es una buena iniciativa". De hecho, considera que no debe cobijar solo a los parlamentarios.



Hay que recordar que el pasado miércoles, la sesión de la plenaria del Senado se gastó en su totalidad en el debate del proyecto de reducción de salarios de los congresistas.



Después de seis horas de debate, se aprobó la ponencia positiva y se dejó abierto el debate del articulado. Se espera que se reanude el próximo martes.



El ministro dijo que, contrario a lo que dice la oposición, ahí voluntad política para debatir los proyectos. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

"En un país donde un alto funcionario gana más de 40 millones y un obrero, el salario mínimo -cerca de un millón trescientos- no es un buen mensaje. Pero no es solo el Congreso, deben ser todos los altos funcionarios del Estado", dijo.



Velasco también se refirió al avance en la discusión de otras iniciativas fundamentales para el Gobierno. El ministro dijo que, contrario a lo que dice la oposición, hay voluntad política para debatir los proyectos.



"Yo siento eso. Pero no me gusta decir caminando porque se siente como si el gobierno controlara al Congreso. Eso es despectivo. Pero sí digo que el Congreso tiene toda la disposición para estudiar las iniciativas que nosotros presentamos. Veo que hay decisión de apoyarlas", agregó.



Lea la entrevista completa a Luis Fernando Velasco siguiendo este enlace.

REDACCIÓN POLÍTICA

