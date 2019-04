Gobierno anunció siete medidas para mitigar pérdidas del paro

Luego de que en la madrugada del sábado el Gobierno Nacional y la minga del Cauca lograron un acuerdo para levantar los bloqueos en la vía Panamericana, el presidente Iván Duque viajó a Popayán y anunció un paquete de medidas que entrarán en funcionamiento inmediatamente para intentar recuperar la economía de la región afectada por el paro de 27 días protagonizado por las comunidades indígenas.

Las pérdidas económicas en Valle, Cauca y Nariño pueden superar los 150.000 millones de pesos, según cámaras de comercio en Popayán y Pasto, así como entre gremios de productos agrícolas, avícolas, y de los sectores del transporte y del turismo. Solo en el Cauca, las pérdidas totales superan los 42.500 millones de pesos.



El mandatario, y parte de su gabinete, se reunieron ayer con las autoridades locales del Cauca, gremios y empresarios. Los encargados de la negociación para levantar el paro aún no definen cuándo se reunirá el jefe de Estado con las comunidades indígenas. En esta primera reunión en la capital del Cauca, se comprometió a “reaccionar y reactivar rápidamente la economía de esta ciudad y del departamento”.

“Hoy ha venido el Gobierno Nacional al Cauca a expresar, primero, nuestra solidaridad con las personas, los empresarios, las agremiaciones, la ciudadanía damnificada y afectada seriamente por los bloqueos en la vía Panamericana”, dijo Duque.



En la tarde, también estuvo en Pasto, donde anunció su plan de trabajo para mitigar las afectaciones económicas en el suroccidente del país.



Anunció siete medidas en cuanto a turismo, créditos para empresarios y productores, pago de impuestos, abastecimiento de gasolina y reactivación del transporte. Por ejemplo, habrá 125.000 millones de pesos disponibles para créditos que permitan comercializar de manera más rápida los productos de la región y desde el Ministerio de Agricultura se habilitarán 150.000 millones con tasas subsidiadas para los productores.



Como parte de las medidas, la Superintendencia Financiera expidió una circular en la que establece que quienes se hayan colgado en sus créditos por causa del bloqueo no serán reportados como morosos en las centrales de riesgo y, además, las entidades financieras deberán promover la celebración de acuerdos de pago.



Asimismo, se ampliará el plazo para el pago del impuesto de renta para personas naturales y empresas hasta diciembre de este año. Igualmente, anunció que se agilizará el acceso de los afectados por los bloqueos a programas como Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Trabajo en Nuestra Tierra y Colombia Mayor.



El Presidente afirmó que se buscará promover el turismo en el Cauca y Nariño, en la Semana Santa que se avecina, lo que incluiría el aumento de la oferta de vuelos de Satena a esa zona del país.



Finalmente dijo que se estudian nuevas medidas para apoyar a los transportadores que se vieron perjudicados.

Empresarios hacen cuentas

El deterioro y algunos daños en más de una veintena de puntos a lo largo de la vía Panamericana es parte de las consecuencias de los bloqueos. Quedó la huella en el pavimento de las barricadas de piedra, arena y tierra, así como quema de troncos de árboles y llantas, en tramos de más de 50 kilómetros.



El desbloqueo de la vía no mitiga las pérdidas que ya han sufrido sectores económicos de esa región del país. Camacol señaló pérdidas en el sector de la construcción en el suroccidente colombiano por 30.000 millones de pesos.



Según este estamento, en Pasto, por ejemplo, hubo escasez de cemento, acero, agregados, materiales para acabados, entre otros. Y evidencias de sobrecostos del 10 por ciento sobre las obras y afectaciones sobre el empleo, que impactó un tercio de la mano de obra ocupada en el sector en esta ciudad.



El gerente del Comité de Ganaderos en Cauca, Hernán Garcés, dijo que diariamente el represamiento de leche fue de más de 20.000 litros, y no había más opción que botarla, porque se dañó.



Además de pérdidas económicas, el bloqueo también produjo desabastecimiento de combustibles, alimentos e insumos médicos en los departamentos del suroccidente de Colombia. Las pérdidas para el sector de combustibles entre Cauca y Nariño superan los 40.000 millones de pesos.



Ana Fernanda Muñoz, presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, indicó que no más entre los sectores lechero, de transporte, de fique, y de turismo se registraron pérdidas entre los 220 y 230 millones de pesos diarios.



Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo que su departamento hace exportaciones, principalmente, a Ecuador, vecino de Nariño y “el 71 por ciento de la distribución es por transporte terrestre, así que la afectación es inmensa”.



Agregó que en el Valle existen tres de las cuatro zonas francas que hay entre este departamento y el del Cauca. “Nos afectamos en la parte económica por las exportaciones, como en la parte social y de consumo por el aumento de los precios. Eso genera una problemática social grande”, dijo.

El sector del transporte fue otro damnificado por la parálisis. El gerente de la terminal de transportes de Cali, James Mosquera, señaló que se suspendió la salida de más de 300 buses hacia el sur de Colombia con más de 3.000 pasajeros. Y el gerente de la terminal de transportes de Popayán, Ivanov Russi Urbano, señaló que las pérdidas para este complejo y el sector transportador terrestre de esta región oscilan entre 12 y 70 millones de pesos.



De hecho, el Comité Intergremial de Nariño, en el que tienen asiento delegados de 14 organizaciones de los diferentes sectores productivos y empresariales de la región, determinó apoyar la propuesta de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Pasto de demandar a quienes promovieron los bloqueos en el norte de Cauca.

Las lecciones que dejan 27 días de minga en Cauca

Al Estado le falta prepararse para evitar que protestas afecten derechos

de los demás: El cierre de la principal carretera del suroccidente del país, la Panamericana, muestra hasta dónde el Estado falla a la hora de proteger los derechos de los que no participan en las protestas. El Ministerio de Defensa elabora planes de contingencia para garantizar el derecho a la libre movilidad.



Los violentos siguen sacando provecho de las protestas: Quedó en evidencia la incapacidad de quienes organizan la protesta de evitar la infiltración de grupos violentos que aprovechan la ausencia de las autoridades. Está pendiente un informe claro de la explosión que dejó 8 personas muertas en el resguardo de Dagua y otros hechos violentos.



Las promesas que no se pueden cumplir generan nuevas protestas: Casi consuetudinariamente, la estrategia de los gobiernos para enfrentar las mingas ha sido prometer recursos a las comunidades por encima de las verdaderas posibilidades de cumplimiento. En este caso, el Gobierno asegura que los compromisos están amarrados en el Plan de Desarrollo y que por eso no habrá lugar a nuevas quejas.



POLÍTICA, MICHEL ROMELEROUX, MAURICIO DE LA ROSA Y CAROLINA BOHÓRQUEZ