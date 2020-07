Gobierno anuncia sistema de prevención de violencia contra las mujeres

En medio de la conmemoración de los cinco años de expedición de la Ley de feminicidio “Rosa Elvira Cely” (1761 de 2015), en un en Conversatorio virtual que se llevó a cabo este lunes, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció la creación de un Sistema de Prevención Temprana de violencias contra las mujeres.



“Se trata de un sistema de atención oportuna, que pueda anticipar y prevenir el asesinato o la violencia contra una mujer. En esta tarea, es muy importante la coordinación permanente con los gobiernos regionales. Nosotros hemos venido trabajando en verificar cuáles son los departamentos donde están los mayores indicadores de violencias, para fortalecer, con urgencia, todo el sistema de coordinación”, señaló Ramírez.



De esta manera, se busca frenar toda clase de delitos contra las niñas y las mujeres: “No podemos dejar que esto se siga quedando en los registros judiciales, con expedientes inactivos. Yo espero que, con la colaboración de la Fiscalía, podamos tener el registro de todos los procesos que existen en esa entidad por delitos contra las mujeres, los niños y las niñas. Y lograr que tengan las máximas condenas, tanto cuando haya violencia sexual agravada como feminicidio agravado”, resaltó la vicepresidenta al repudiar el reciente caso de abuso, que habría conducido a la muerte a la pequeña Salomé, en el departamento del Huila.



Actualmente, las zonas del país con más casos de mujeres en riesgo de sufrir feminicidio, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, son Bogotá, con 408 casos; Valle del Cauca, con 167 reportes; Tolima, con 100 casos; y Nariño, con 91. Las acciones judiciales se enfocarán en estas zonas.



Según informó la vicepresidencia, el Sistema de Prevención Temprana se basará en la aplicación del ‘Protocolo de riesgo feminicida’ del Instituto Nacional de Medicina Legal y se articulará con la Sala de Monitoreo y Respuesta Rápida, que dará respuesta inmediata a casos de alto riesgo identificados a través de la Línea 155 y demás canales de denuncia en todo el país, bajo el liderazgo de la Policía Nacional y con el apoyo de las Consejerías Presidenciales para la Equidad de la Mujer y para la Seguridad. El trabajo será coordinado con Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Ejército, ICBF y los ministerios del Interior, Defensa y Justicia.



Durante el evento virtual, en el que se rindió homenaje a Rosa Elvira Cely y a las 808 mujeres víctimas de feminicidio que se han registrado desde 2015 en Colombia, la consejera para la equidad de la mujer, Gheidy Gallo, dijo que “estamos trabajando en generar interoperabilidad entre las diferentes plataformas tecnológicas de entidades del Estado para acompañar a las mujeres que activan la ruta de atención de violencias, mejorar el perfilamiento de riesgo para la prevención de las violencias y optimizar la persecución judicial de los agresores”.



Además, la vicepresidenta destacó que esta iniciativa también es una respuesta concreta al llamado de la Relatora Especial de la ONU, Dubravka Šimonovi, para que los Estados establezcan una vigilancia de feminicidios o vigilancia especial a los casos de asesinatos de mujeres.



Al respecto Adriana Cely, hermana de Rosa Elvira Cely, señaló que “es importante hacerle un llamado a la sociedad, porque muchas veces seguimos siendo cómplices de las violencias contra las mujeres”. En el tema de prevención, aseguró que la educación es lo más importante y que no puede existir una Política de Equidad de Género si no hay también concienciación desde la casa.



Finalmente, la vicefiscal general de la Nación, Martha Macera, aseguró que a la fecha hay un 93,6 % de esclarecimiento de los procesos de feminicidio que cursan actualmente, de los cuales 273 agresores ya fueron condenados y otros 244 se encuentran en etapa de juzgamiento.



