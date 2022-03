El presidente Iván Duque anunció este lunes que impartió instrucciones muy precisas a los ministerios de Educación, Defensa e interior y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, "para que antes de 60 días tengamos una claridad sobre un protocolo que tiene que regir en los colegios públicos y en los colegios privados, en todo el entorno escolar, para que se les pueda dar formación a todos los niños, niñas y adolescentes sobre qué circunstancias constituyen abuso".



"Sobre cómo esos abusos deben ser prevenidos, sobre cómo pueden denunciar y sobre todo, sobre la base que ninguna denuncia quede sin un registro", destacó el mandatario.

"Así sobre esa denuncia el día de mañana se pueda determinar que no hubo lugar, tiene que quedar un registro, porque muchas veces vemos circunstancias de criminales que tienen un comportamiento distinto en el tiempo y puede que la víctima que se intentó hoy no lo fue, pero la que es mañana sí", agregó el mandatario.

El mandatario igualmente señaló que todo esto también debe llevar a que la decisión de los directivos de los colegios no sea discrecional sobre qué tema se le debe dar un manejo discreto o no discreto, sino que tenga que regirse también por un protocolo absolutamente diáfano e incontrovertible.



Dijo que la idea es que un directivo de un colegio al cual se le lleva una denuncia, tiene que darle el trámite de manera inmediata con las autoridades competentes, que tienen que ver con las autoridades que hacen inspección y vigilancia en materia de educación, como es el caso de Bogotá, a la Secretaría educación, pero también tiene que hacerse con el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y con la Policía de Infancia y Adolescencia.



