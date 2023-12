Alemania cuestiona comparación que hizo Presidente Petro entre Holocausto, clima y Gaza

En su discurso de este viernes en la COP 28 el presidente Gustavo Petro hizo menciones a Gaza, a la Alemania nazi y al cambio climático, lo que ocasionó que en la mañana de este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania emitiera un trino en el que se cuestiona lo dicho por el primer mandatario colombiano.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania reconoció la importancia de "identificar las consecuencias de la crisis climática para los más vulnerables del mundo". Calificó este apartado del discurso de Gustavo Petro como "legítimo e importante". Sin embargo, las observaciones vinieron en aquellos puntos en los que mencionó a Hitler y al holocausto con lo que está ocurriendo en la franja de Gaza.



En primer lugar, la representación hacia el exterior de Alemania calificó de "extraño" combinar las consecuencias del cambio climático con lo que está ocurriendo en Gaza.



Luego calificó de "inaceptable hacer comparaciones con la era nazi y así hacer comparaciones crudas con la era nazi y así relativizar el holocausto, como lo hizo el presidente Petro de Colombia". Más allá del trino, no ha habido otro pronunciamiento del gobierno alemán frente a lo dicho por el presidente Gustavo Petro en su discurso ante la COP.



"¿Por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en Gaza? Porque Hitler ya entró a sus hogares y se alistan para defender sus altos niveles de consumo de carbono y rechazar el éxodo que provoca?", fue el apartado del primer mandatario que fue cuestionado por el gobierno alemán.



Por el momento no ha habido respuesta directa del presidente Gustavo Petro o de la Cancillería colombiana.

El discurso del Presidente Petro

El mandatario, en su intervención, hizo referencia a la guerra entre Hamás e Israel e indicó que "el genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis climática".



El Presidente indicó que ese escenario que planteó se dará "si los portadores de la riqueza del norte intensiva en consumo de carbono no permiten apagar la chimeneas emisoras, es decir, no dejan de consumir petróleo, carbón y gas se romperán de manera irreversible los pilares que sostienen la existencia de la vida humana".



Petro señaló que dicha ruptura será desigual, pues la mayor parte de las víctimas climáticas, que serán "miles de millones", estarán en los países que no emiten CO2.



El Presidente afirmó que el éxodo del sur hacia al norte tendrá consecuencias, especialmente en los países que tienen políticas antimigratorias y donde, según dijo el mandatario, está ascendiendo la extrema derecha.

El presidente Petro en Dubai. Foto: Presidencia

"Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana, muchos ya lo han hecho entrar", agregó.



En su discurso, Petro aseguró que "el éxodo será respondido con muchísima violencia y la barbarie misma. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro".



Durante la intervención cuestionó: "¿Por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en Gaza? Porque Hitler ya entró a sus hogares y se alistan para defender sus altos niveles de consumo de carbono y rechazar el éxodo que provoca?".