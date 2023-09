Gran polémica causó la modificación del video del discurso del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de la ONU que fue retransmitido en alocución. El mensaje fue igual, pero al final se agregaron unos aplausos que no hacían parte de la transmisión original.

Ante la polémica, la Consejería de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia aceptó la modificación, pero aseguró que la responsabilidad no es del Ejecutivo sino de un tercero, un contratista, que se ha encargado desde hace dos décadas de esa labor.

El presidente Gustavo Petro durante su discurso en la ONU. Foto: Jeenah Moon/Bloomberg

“Un contratista de más de 20 años de experiencia que se ha desempeñado como director y productor de televisión, y quien por más de 10 años ha trabajado en la Presidencia de la República estuvo al frente de la producción de la alocución presidencial del día martes 19 de septiembre 2023, en Naciones Unidas”, fue la defensa de la Consejería.



A esto se añadió: “En ningún momento se impartió instrucción alguna en el sentido de alterar el video del discurso, eso de ninguna manera representa la filosofía y el propósito de las comunicaciones del Gobierno Nacional”.



En ese sentido se dejó expresamente claro que fue la determinación del contratista, del que no se da el nombre, la que llevó a esa edición que incluyó los aplausos del presidente Joe Biden en la alocución del mandatario colombiano.



“La edición no fidedigna de los hechos no hace parte de la política editorial de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y se han tomado los correctivos pertinentes para que no vuelva a suceder”, concluyó el comunicado desde la Casa de Nariño.

El presidente Gustavo Petro en la ONU. 19 de septiembre de 2023. Foto: Juan Diego Cano- Presidencia

De esta forma, el Gobierno explicó lo ocurrido ante este hecho que ha sido criticado por la oposición y que fue motivo de burlas por los sectores contrarios al Ejecutivo.