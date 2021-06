Gobierno niega 'actitud dilatoria' en negociación con comité del paro

El consejero Presidencial Emilio Archila, coordinador en los diálogos con el comité del paro, negó que haya una ‘actitud dilatoria’ por parte del Gobierno para avanzar en las negociaciones, y explicó las razones por las cuales no han firmado el documento del 24 de mayo que esboza los puntos para un acuerdo entre las partes.



“Eso simplemente no tiene ni pies ni cabeza, el del 24 nunca se pensó que fuera un documento que se fuera a firmar”, dijo Archila, quien agregó que de “manera sorpresiva” los miembros del comité cambiaron de posición y están exigiendo firmar un ‘borrador’, que además, dijo, “tendría una falencia gigantesca y es que ahí no había todavía ningún texto sobre condena de los bloqueos, no tiene ni una sola línea al respecto”.

Archila hizo este pronunciamiento justo antes de la llegada al país de un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Ellos (el comité del paro) públicamente lo han dicho, que le van a mostrar a la CIDH, el documento del 24, y como no lo firmamos, van a pretender decir que hay una actitud dilatoria por parte del Gobierno de Colombia”, afirmó el Consejero Presidencial.



(Vea también: Iván Duque: 'Los bloqueos no son un tema de negociación ni de trueque')



La firma de este documento y exigencias como la derogatoria de la Resolución 575 de asistencia militar, entre otros, son ahora el palo en la rueda para el futuro de las conversaciones, no obstante, el consejero Archila es optimista y dijo que de la reunión de este domingo surjan acciones positivas.



En todo caso, le dijo Archila a EL TIEMPO, le insistió al comité del paro en volver a la metodología inicial que se había acordado para llegar a un texto definitivo que las partes puedan firmar, y que en ese texto se incluya el rechazo a los bloqueos.



“Yo soy optimista y creo que lo que estamos proponiendo nosotros es lo mejor para el país, así que confío en que mañana lleguemos a un buen entendimiento”, puntualizó Archila.



