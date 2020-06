El pulso que se viene por la reactivación de vuelos nacionales

En carta dirigida al presidente Iván Duque, la Federación Nacional de Departamentos, FND, le pidió al mandatario estudiar la posibilidad de convocar una mesa de trabajo, para buscar una ruta que permita “la pronta implementación de unos pilotos de prueba de rutas nacionales”.

La carta se conoce un día después de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestará su oposición a los planes piloto en los que viene trabajando el Gobierno Nacional para reactivar la actividad aérea en el país. “No hay condiciones. Estamos en la etapa de mayor crecimiento de la pandemia”, dijo la Alcaldesa.

En la mesa de trabajo que propone la FDN, deben participen la Aerocivil, el Ministerio de Transporte y la FND, y “quienes Usted considere pertinente”. La ruta que proponen los gobernadores partiría de la base de los protocolos de bioseguridad ya estudiados y probados internacionalmente.

Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta y presidente de la FDN, expresa en la misiva la preocupación por la reactivación económica de las regiones, y en la que asegura, “resulta fundamental el transporte aéreo (…) y se convierten en base fundamental para la comunicación entre regiones”.



El Presidente de la FDN agrega que la sostenibilidad de la industria aérea “es trascendental para el funcionamiento de las principales redes de transporte global”, e insiste en su importancia en su papel en la cadena de suministros y en la promoción del turismo.

“Presidente: es urgente darle alas a la reactivación económica, incluyendo la activación de los aeropuertos capitales, que tienen mayor infraestructura y capacidad para establecer medidas de bioseguridad”, afirma la FND.



Zuluaga sostiene que si bien se habla de la reactivación en algunos aeropuertos principales también se debe avanzar incorporando la operación otros. “Los pilotos de prueba tendrían un seguimiento y control en tiempo real, para así accionar el regreso de esta actividad vital para el país y la conectividad de las regiones”.



“Estamos seguros de que fiel a su vocación integracionista y a su compromiso con la reactivación económica, sabrá darle vuelo a esta iniciativa desde las regiones para conectar el país y tener un pronto regreso a la normalidad, llevando bienestar y desarrollo a todo el territorio nacional”, dice la FND.

Esta semana, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dio a conocer detalles de los protocolos para la reactivación de los vuelos nacionales, y el plan piloto en el que vienen trabajando conjuntamente la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para establecer las medidas que permitan la reactivación de los vuelos.



Según la funcionaria, los pilotos o pruebas se realizarán con venta de pasajes y con pasajeros reales, de manera gradual y con pocas frecuencias. Al mismo tiempo admitió que habrá un impacto en el costo de los tiquetes y precisó que en Colombia hay libertad de tarifas. “El gobierno no puede obligar a nadie a operar a pérdida”, afirmó.

En la otra orilla está la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien el jueves, al referirse a los pilotos y a los planes del Gobierno Nacional de reactivar los vuelos nacionales en julio aseguró que no están dadas las condiciones para abrir el aeropuerto El Dorado.



“El gobierno dijo que iba a reactivar el aeropuerto a partir de septiembre. Esa me parece una fecha prudente, antes de septiembre en lo que dependa de la Alcaldía de Bogotá, no hay condiciones para reactivar el aeropuerto”, afirmó López.