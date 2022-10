En la clausura de la Cumbre de Gobernadores que se llevó a cabo el fin de semana en Caquetá, el presidente del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos, Héctor Olimpo, le dijo al presidente Gustavo Petro que “se debe dar un 'vuelco' en la política antidrogas.

"En Colombia las drogas ilícitas son las responsables de miles de vidas perdidas, la destrucción de bosques y fuentes hídricas y la pérdida de calidad de vida. Las drogas ilícitas han sido el combustible del conflicto armado, y de ella se han aprovechado por igual guerrilleros, paramilitares y grupos delincuenciales”, enfatizó el vocero de los gobernadores.



Hicimos propuestas puntuales en cada uno de los ejes, ese documento será el puente principal entre nuestros gobiernos locales y el Gobierno nacional.



Así cumplimos con el propósito de la Cumbre, que el nivel departamental esté en sincronía con la nueva política de Estado. — Héctor Olimpo (@hectorolimpo) October 9, 2022

“Presidente, busquemos un consenso interno que nos comience a llevar por el camino correcto. Busquemos el acuerdo entre los países de esta región del mundo que hemos pagado el precio más alto de este flagelo”, agregó Olimpo en su intervención de cierre.



Sobre la lucha contra las drogas, el presidente del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos argumentó que "es probable que Colombia no tenga la fórmula salvadora, pero que sí tiene mucho para aportar como sociedad en su búsqueda, porque ha padecido como ningún otro los sufrimientos derivados del flagelo".



Olimpo explicó que no se dispone de cifras precisas, pero que "se habla de unos 400.000 millones de dólares anuales generados por el narcotráfico". Definió los miles de millones de dólares que entran por este mercado ilegal como "una amenaza para la democracia, para las comunidades vulnerables, para los niños y jóvenes, para las autoridades y las rentas locales".



En este 'vuelco' a la política antidrogas se busca aumentar la presión a la comunidad internacional para que "el mundo entero cambie el enfoque fracasado que desde hace más de 50 años se ha impuesto de manera ciega".



Hector Olimpo le dijo a EL TIEMPO que Gustavo Petro esta en sintonía en esta propuesta y que, por ahora, el Jefe de Estado pidió concentrar esfuerzos en la no criminalización del campesino cultivador y del consumidor.



"Lo más importante es el mensaje que le entregamos al presidente Petro: el consenso interno entre los gobernadores. Todo este debate no debe conversarse eternamente, sino que tiene que llegar a un acuerdo. Estamos iniciando y quedamos en articular mesas de diálogo junto con la Alta Consejería para las Regiones", declaró Olimpo.



​En el encuentro también se desarrolló un documento junto con el Gobierno Nacional para definir ejes de trabajo en el marco del plan de desarrollo: justicia ambiental, derecho a la alimentación, paz total, ordenamiento territorial, convergencia social y regional, transición energética, justicia climática y estabilidad macroeconómica.

Logramos iniciar una discusión sobre autonomías territoriales en Colombia. Proponemos un camino hacia la federalización, iniciaremos una serie de eventos para sacar un proyecto de acto legislativo y llevarlo al Congreso, donde se profundicen las autonomías y se inicie esta ruta. pic.twitter.com/Z7GupJ9xd7 — Héctor Olimpo (@hectorolimpo) October 9, 2022

En la cumbre el presidente Gustavo Petro se comprometió en el desembolso de recursos del Fonpet. De acuerdo con Olimpo, así lograrán tener entradas financieras para atender temas prioritarios, principalmente los derivados de la ola invernal por la que está atravesando Colombia.



El primer encuentro conjunto entre el nuevo gabinete ministerial, los mandatarios departamentales y el presidente Petro, logró iniciar la discusión sobre las autonomías territoriales en Colombia. En el diálogo los gobernadores propusieron "un camino hacia la federalización", el cual busca seguirse desarrollando en este tipo de eventos y así formar un proyecto de acto legislativo que sea llevado al Congreso.



