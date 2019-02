Gobernadores a Duque: en salud hay que tomar el toro por los cuernos

Los gobernadores del país, reunidos en su cumbre en San Agustín (Huila) lanzaron este viernes duras críticas contra el sistema de salud y le dijeron al presidente Iván Duque que "llegó la hora de tomar las determinaciones y decisiones" que se necesitan, porque "la salud en el país está haciendo metástasis y se encuentra en cuidados intensivos" y que como tal, "hay que tomar el toro por los cuernos".

El encargado de plantear las preocupaciones de los mandatarios seccionales fue el gobernador del Huila, Carlos Julio González, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, quien dijo que llegó la hora de poner un límite entre aseguradores y prestadores y de "reformular el modelo".



González aseguró que se debe revisar cuál es el alcance comercial de la salud, que no puede ser el de atrapar recursos públicos y un enriquecimiento particular.



Para el gobernador, "nada más mezquino y peligroso que no entrar a regular la integración vertical, ese grave contubernio entre asegurador y prestador está generando un desequilibrio profundo en donde el perjudicado es la red pública hospitalaria".



Tras esto, el mandatario de los huilenses entró a tocar el tema directo de los recursos de la salud y dijo que las deudas de las EPS con la red pública hospitalaria superan los presupuestos de los hospitales públicos.



El gobernador le pidió a Duque que se entre “de una vez” a regular y a darle forma y gobernanza al sistema de salud determinando el alcance del no POS (medicamentos que no están en el Plan Obligatorio de Salud) en el país. “Esto no puede seguir siendo una caja de pandora en donde entra y todo sale sin conocer hacia donde se dirige”, dijo.



El presidente de la Federación de Departamentos fue enfático al destacar que el no POS en el país se ha convertido “en una deuda impagable” por parte de los entes territoriales. “Presidente, no tenemos como pagar el no POS”, le dijo a Duque.



Nos declaramos incapaces de pagar la deuda no POS de los entes territoriales. No tenemos como pagarla FACEBOOK

TWITTER

"Nos declaramos incapaces de pagar la deuda no POS de los entes territoriales. No tenemos como pagarla”, fue su contundente declaración.



Los gobernadores, a través de González, le plantearon al Presidente la necesidad, "de verdad", de entrar en control de precios de los medicamentos y de establecer compras en bloque para los hospitales públicos, "rompiendo ese nido de corrupción que se presenta en las compras públicas de los medicamentos”.



Finalmente le solicitaron a Duque la creación de una jurisdicción especial para tratar los temas de salud, especialmente para que revise las tutelas.



“Este debe ser el tema con el que arranquemos este año y la búsqueda de soluciones integrales y una legislación profunda que realmente ya no le coloque más pañitos de agua tibia este asunto”, dijo González.

La respuesta de Duque

Al responder a los gobernadores, el presidente Duque dijo que se debe atacar la “médula” de la corrupción en la salud y aprobar una reforma en el Congreso, que sea “práctica”, para enfrentar la grave problemática por la que atraviesa este sector.



“Tenemos que llegar hasta la médula de lo que ha sido la corruptela que ha saqueado la salud de este país, porque vamos a ser implacables con esos criminales, como lo seremos con el terrorismo”, dijo Duque.

“Una reforma que ojalá pudiéramos consensuar y concertar dentro de todos los proyectos que se están discutiendo hoy en el Congreso de la República, para hacer cosas prácticas FACEBOOK

TWITTER

“Una reforma que ojalá pudiéramos consensuar y concertar dentro de todos los proyectos que se están discutiendo hoy en el Congreso de la República, para hacer cosas prácticas; no quedarnos en el debate bizantino entre si quiere ser 100 por ciento público o 100 por ciento privado, cuando ya en Colombia tenemos un sistema mixto”, agregó el jefe de Estado.



El Presidente habló de aplicar un esquema de punto final, lo cual significa poner “en ceros” la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).



“Adres tiene que estar en cero kilómetros, y nosotros saber reconocer muchos de esos pasivos y diferirlos financieramente, como reclama la prudencia y el buen manejo de los recursos”, afirmó.



Sin embargo, previamente esta propuesta ya había sido rechazada por los gobernadores.



De todas maneras, Duque estuvo de acuerdo con la propuesta de revisar el funcionamiento de la llamada ‘integración vertical’, que se da cuando las EPS tienen la posibilidad de prestar la atención a sus afiliados de forma directa, a través de sus propias Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).



“Ya la ley colombiana limita la integración vertical a no más del 30 por ciento, pero se crece, porque no tenemos las mejores herramientas de supervisión, y ahí quiero ser enfático: si nosotros tenemos facturación electrónica y contabilidad en línea, se acabarán los abusos de esa integración vertical, porque podremos tener la trazabilidad y ejercer la sanción donde corresponda”, aclaró.



Claro que Duque también les hizo un llamado a los gobernadores para “despolitizar” por completo los hospitales y a impedir que sigan siendo el “resguardo de clientelas políticas”.



“La gerencia de los hospitales públicos y la administración de los hospitales públicos deben ir acompañadas de la más alta calidad y el más alto rigor en la selección del personal, porque no pueden ser los hospitales el resguardo de clientelas políticas, porque ahí es donde les entregamos la salud a los que la han venido destruyendo a lo largo del tiempo”, les dijo.



POLÍTICA