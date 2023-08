Luis Fernando Velasco, el responsable de mantener el diálogo del Gobierno Nacional y las regiones, acaba de encender por el contrario una durísima pelea con los gobernadores del país, a los que llamó "hipócritas" por exigir mayor seguridad en sus departamentos cuando, según él, lo que habría detrás de esos reclamos serían supuestos intereses electorales.



La respuesta de los mandatarios seccionales no se hizo esperar. En un comunicado público le pidieron al presidente Gustavo Petro que 'cambie' al ministro (que apenas lleva cuatro meses en el cargo, pero cuyo nombre suena insistentemente entre los que se irían del gabinete por falta de resultados) y nombre en su lugar a "un líder que respete a las regiones".



Incluso el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien insistentemente ha venido denunciando el avance de la delincuencia común y de las disidencias, llamó "incompetente ministro de gestión gris" a Velasco y le recordó que "los muertos, las masacres y los atentados son reales" y no producto de ningún cálculo electoral.



El de los gobernadores, que llevan meses reclamando acciones fuertes del Gobierno contra los grupos armados en sus regiones, no fue el único frente de batalla que encendió Velasco este miércoles.



Al registrador Alexánder Vega, quien advirtió que por la grave situación de orden público en el Cauca podría incluso darse un inédito aplazamiento de las elecciones, le respondió descalificando la denuncia y diciéndole que debía más bien "cuidar los votos para que no se le perdieran", en referencia a versiones nunca comprobadas por la justicia de la supuesta desaparición de 500.000 votos por el Pacto Histórico en las elecciones de Congreso.

El registrador Alexander Vega hizo una serie de anuncios sobre las elecciones en Cauca. Foto: Registraduría

Cauca, que es el departamento del ministro Velasco, enfrenta una cruda situación de orden público exacerbada por la violencia de las disidencias de 'Iván Mordisco'. La alerta por el impacto de los violentos sobre el proceso electoral allí no solo la ha lanzado el Registrador: también lo hicieron la Defensoría del Pueblo -que alertó sobre sobre 380 municipios en riesgo-, la Misión de Observación Electoral (MOE) y las autoridades locales.



Además, dichas alertas coinciden con un informe presentado por la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, en el que reveló que en el último semestre las masacres aumentaron 10,6 por ciento.



Pero, ¿qué tanto impactan a Velasco estas nuevas peleas, justo cuando el presidente Gustavo Petro acaba de darles un ultimátum a todos sus ministros por la falta de gestión y de resultados del Gobierno?



El ministro, que reemplazó al hoy embajador Alfonso Prada, venía de ser Consejero Presidencial para las Regiones y es un hombre ducho en la cosa política, como que fue congresista por más de dos décadas.



Tras la salida de Prada, su llegada al ministerio se leyó como una jugada inteligente del presidente Petro: no solo por su experiencia, sino porque Velasco representa una especie de 'caballo de Troya' del Gobierno en el partido Liberal.



Tan así es que el propio director del Partido, el expresidente César Gaviria, lo ha acusado reiteradas veces de intentar minar el liderazgo de las autoridades de la colectividad, que fue una de las primeras de la extinta coalición de gobierno en expresar fuertes reparos a las reformas de salud, pensional y laboral del presidente Petro.



“Al doctor Velasco, y eso se sabe por todas las declaraciones que ha dado, lo pusieron en ese Ministerio del Interior para enredarme, para armar una división, para bregar a tumbarme en la convención”, dijo en entrevista con María Isabel Rueda en EL TIEMPO.



Pero pasados ya varios meses no puede decirse que la estrategia de Velasco para ganarse el 'voto a voto' de los congresistas haya surtido efecto. Aunque logró que la Cámara eligiera como presidente a Andrés Calle, un liberal cercano al gobierno, y que la Comisión VII de Cámara eligiera a una liberal colaboracionista, la polémica Maria Eugenia Lopera, perdió dos batallas tan o más importantes para el presidente Petro en el Legislativo.

Iván Name, presidente del Senado. Foto: Prensa Senado

Así, la presidencia del Senado quedó en manos de Iván Name, congresista de 'la U' crítico de las reformas, y el Pacto Histórico se quedó sin la presidencia de la Comisión I de Senado, clave para proyectos oficiales como la ley de bandas criminales y la humanización carcelaria.



Los contactos con los partidos para el Acuerdo Nacional que ha venido anunciado el presidente Petro aún sin despegar y con las reformas paralizadas en el Congreso, en Palacio varias fuentes empezaron a hablar de la posibilidad de que el Jefe de Estado estuviera pensando en la salida de su Mininterior.



Incluso, según fuentes confiables, el presidente Petro habría explorado la posibilidad de que el influyente exsenador Roy Barreras fuera su ministro de la Política, opción que habría sido desechada por el mismo Roy por su convalecencia tras el tratamiento contra el cáncer que lo venía afectando.



A diferencia de Alfonso Prada, quien también tuvo una gestión controvertida, el ministro Velasco ha sido menos visible a la hora de conjurar escenarios de conflicto en las regiones. En el Cauca y en el Valle, donde los bloqueos de carreteras y las invasiones de predios cañeros han estado a la orden del día, le reclaman a Velasco presencia.



¿Ahora, que puede pasar con él? Paradójicamente, los ruidos que afectan su relación con los que debían ser sus interlocutores naturales, los gobernadores, podrían atornillarlo al cargo. El presidente Petro no es un hombre de entregar cabezas políticas a los que considera, con razón o sin ella, como sus opositores, de allí que Velasco podría tener un respiro a las críticas que le llegan incluso desde sectores cercanos al Gobierno.



De hecho, este jueves Petro respondió duro a la exigencia de los gobernadores: "Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional", señaló el mandatario.



Luis Fernando Velasco durante una sesión en el Congreso. Foto: Diego Caucayo

En el Congreso, si bien hay varias voces pidiendo su salida, hay quienes consideran que esa no es la solución a los problemas que atraviesa el país de cara a las elecciones.



“Los problemas de seguridad no se resuelven simplemente con la salida de un ministro. La respuesta de los gobernadores es muy simple, y lo que hay que procurar es ayudar a fortalecer la interlocución con el Gobierno e ir más allá de las salidas sencillas que proponen”, señaló el representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico.



“Muchos de los gobernadores se han dedicado a echarle la culpa al Gobierno de los problemas que tienen en la región, cuando desde el gobierno Duque ya existían. Creo que eso es injusto. Los problemas hay que asumirlos y eso necesita el país: soluciones y no discusiones políticas”, agregó Duvalier Sánchez, representante

del Partido Verde.



Otra opinión tiene Carlos Arias, quien no le ve futuro a Velasco en el cargo. Para el experto declaraciones como la de este miércoles es un golpe para la gobernabilidad del presidente Petro.



"No solamente pierde pierde la jefatura del Senado, falla en la aprobación de las reformas y en la constitución de las comisiones. Ha fallado en cosas neurálgicas que son las responsabilidades del ministro de la política", opinó.



Además, sumó otro matiz al análisis: "No es un ministro de la entraña del Pacto y en la radicalización que ha venido teniendo el gobierno de Gustavo Petro seguramente va a buscar un ministro que tenga mayor empatía con las estructuras políticas que tiene el Pacto".

