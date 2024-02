'Hay una buena voluntad del Gobierno para trabajar con los gobernadores': Carlos Amaya

En entrevista con EL TIEMPO, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, habló sobre su elección como presidente de la Federación Nacional de Departamentos y lo que implica este rol en la relación que sostendrán los mandatarios departamentales con el presidente Gustavo Petro.



También se refirió al ambiente interno que hay entre los gobernadores y por qué considera que hablar de federalismo es una equivocación.



Comenzó su gobierno en Boyacá con bastantes complicaciones, ¿cómo fue ese primer mes de gobierno?



Fue muy duro. El fenómeno del niño, como ya ha dicho el Gobierno, no es un juego. Nos tocó articular esfuerzos para poder controlar tantos incendios: 157 en 28 días. Fueron 57 municipios con problemas de agua, heladas, cultivos dañados y 3.300 productores afectados con pérdida total de cosecha. Ha sido demasiado difícil. Además, posicionamos el gobierno como destino con el Tour Colombia. Armamos un gabinete de alto nivel y consolidamos un buen arranque de gobierno. Además, el tema de la Federación, que era un ejercicio por el que había que hacer campaña. Todo se juntó y nos exigió bastante. Pero arrancamos bien. Los recursos han sido muy bien invertidos.

La Federación Nacional de Departamentos lo eligió de forma mayoritaria, ¿eso es un mensaje de que los gobernadores quieren acercarse al presidente Petro, dado que usted ha dado un mensaje de trabajo con él?



Claro, fue un mensaje de unidad de la Federación y un mensaje de los gobernadores de que hay que articularnos con la gobernación. Me parece que lograr que los gobernadores nos unamos y haber logrado esa foto de todos, y no dos bloques, demuestra que tenemos como propósito trabajar para resolver los grandes problemas de Colombia. Dimos un mensaje muy importante. No porque Carlos Amaya fue elegido, sino que fue un tema de que nos unimos. Creo que hay una buena voluntad del gobierno de trabajar con los gobernadores.

Gobernadores de Colombia con el presidente Petro. Foto: Federación Nacional de Departamentos

Hablando de los dos bloques, ¿cómo hacer que esas heridas que quedaron después de las reuniones diferenciadas entre gobernadores con el Presidente no pasen factura?



Mi primer objetivo como cabeza de la Federación es que el presidente Gustavo Petro nos acompañara, como pasó. Lo segundo era poder tener una foto los 32 gobernadores, como también hicimos, sin importar las distintas posiciones políticas. Colombia es un país diverso, no solo en lo cultural y lo geográfico, sino en lo político e ideológico. Entender esa diversidad y saber que allá hay una potencialidad nos hace caminar y transitar por el camino correcto. Hay unidad desde la diferencia.



Una de las conclusiones del primer encuentro es una buena noticia para Colombia: el presidente Petro le dijo sí a la propuesta de los gobernadores de por fin hacer la reforma, tan anhelada, del sistema general de participación. Eso no es solo un asunto de cumplir la promesa de descentralización de recursos de la Constitución, sino garantizar que se resuelvan problemas de fondo de los territorios. Aumentar los recursos del sistema general de participación y tratar de nivelarlos a lo que estaba en el 91 es aumentar los recursos a la educación, salud, agua y saneamiento básico. Aumentar los recursos del sistema es darle prioridad a la primera infancia.

El presidente Gustavo Petro en la cumbre de gobernadores de la FND Foto: Presidencia

Yo creo que hay buenas noticias de lo que salió de la cumbre. Me alegro de que comenzamos con un buen entendimiento con el Gobierno nacional. Pero insisto, no todos pensamos lo mismo, no tenemos la misma posición política, pero creo que nos unimos alrededor de construir desarrollo desde las regiones.

¿Cómo trabajará con colegas como el del gobernador de Antioquia, que tiene un amplio peso, pero sus pensamientos son muy contrarios hacia el gobierno?



He tenido la posibilidad de conocer a muchos nuevos gobernadores y algunos ya los conocía. En el caso de Antioquia, que claramente tiene una posición diametralmente distinta al gobierno, tengo una muy buena relación. Hemos podido congeniar en el punto personal y eso permite ese proceso de construir desde la diferencia. Tuve 31 votos, el de Antioquia no votó por mí. Él dijo que en lo personal no había reparos, pero mi única distancia es la cercanía con el gobierno.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia

Sin embargo, estamos trabajando en equipo y él vio que se le han dado todas las garantías. Fue elegido en todas las juntas directivas que quería estar y nos encontramos también en posturas. Por ejemplo, que se mantengan los recursos en las obras a las que se comprometió el Estado central, que se ha dado toda esta confusión de si se financian o no. Los compromisos presupuestales del Gobierno deben respetarse y en eso estamos de acuerdo.



Nuestra manera de expresarla no será un desacuerdo mediático, sino unos argumentos que le hemos presentado al Gobierno alrededor de esa materia. Estoy seguro que desde cada una de las posiciones de los gobernadores vamos a poder construir un país mejor.

Hablando del presupuesto, ¿cómo van a abordar la situación de que obras de importancia departamental pueden quedar en suspenso?



Hay algunos que me escribieron y me dijeron que demandáramos el decreto, que presentáramos una acción popular o una de cumplimiento, pero yo creo que con el gobierno se puede conversar y dialogar. Creo que podemos hacer una reunión con el ministro de Hacienda y será una de las tareas de las próximas semanas.



Necesitamos revisar los compromisos del Gobierno independientemente de cuáles son esas regiones. Entrar a decir a quién se afecta es tratar de dividir al país. Hay unos compromisos adquiridos, con vigencias futuras, que deben respetarse. Lo que sí puede hacer el presidente Petro, con toda su autonomía como mandatario, es proponerle al Congreso unas nuevas prioridades, sobre todo con los departamentos olvidados que nunca han recibido recursos.



En mi caso lo celebro porque es justo que se invierta en territorios como el Pacífico o en el Magdalena Medio -que tenemos a Puerto Boyacá-, o en el piedemonte Llanero, en el sur de Colombia y la Amazonía. Él tiene la autonomía para proponer al Congreso los presupuestos. Pero hay que respetar, desde la institucionalidad, los compromisos que ha adquirido la Nación con proyectos que ya están andando.

Uno ve que están usted y Didier Tavera como cabezas de la FND. Pero él fue en el pasado algo fuerte con sus posiciones sobre el Gobierno. ¿Va a haber una rutina de "policía bueno y policía malo" con el Gobierno?



Didier Tavera. Foto: Sergio Acero El Tiempo

No, la labor de Didier como director ejecutivo es operativizar las decisiones que toma la asamblea de gobernadores y él hizo un papel correcto. Los gobernadores salientes tenían una posición saliente del gobierno nacional y era normal. Hoy la posición de los gobernadores es trabajar en equipo con el gobierno y esa es su posición. El papel del director es poder operativizar las decisiones de los gobernadores.



Hay una afortunada coincidencia y es que con Didier fuimos gobernadores y entendemos. Con él se puede hacer una gran labor. Todos los gobernadores estamos tranquilos con la gestión que viene haciendo. Estamos tranquilos con el trabajo de cooperación con el gobierno nacional.

Con todo este tema de los incendios, hubo una percepción de que en un primer momento el presidente Petro descargó las responsabilidades en ustedes. ¿Lo sintieron así?



Yo soy cuidadoso. En Boyacá, que fuimos unos de los más afectados, no lo sentí así. Más bien sentí apoyó de la Unidad que nos ayudaron a atender. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo Establece que primero atienden los municipios. Pero cuando se les sale de las manos, yo no voy y le echo la culpa a los municipios. Nada más entro a atender como gobierno departamental.



Yo creo que es lo que hay que seguir haciendo. No hay que echarle la culpa a nadie, sino encontrar las formas de enfrentar la crisis. Digamos en la noche del martes hubo un incendio en Sora, atendimos con tres grupos de bomberos y a las seis de la tarde vimos que se salía de control y pedimos ayuda al Gobierno nacional.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

¿Funciona la articulación?



Sí, funciona bien. Hay una ministra de Ambiente que está haciendo un trabajo muy bueno y la UNGRD está haciendo un trabajo eficiente. Al principio hubo demoras, pero ya está funcionando bien.

¿Qué mensaje da la Federación cuando hay municipios como Chocó donde hay ceses del fuego pero al mismo tiempo el Eln mantuvo un paro armado?



La posición es que la guerra tiene límites. No podemos aceptar que haya un cese bilateral con el Ejército pero haya enfrentamientos con otros grupos al margen de la ley que terminan afectando a la población civil. Es imposible que digan que hay cese pero decreten un paro armado. Pedimos una verdadera voluntad de paz. Creemos, la mayoría de gobernadores, que hay que buscar la paz. En eso el gobierno debe ser contundente, como lo expresó el comisionado Otty Patiño.

¿Cómo hacer para que también en el nivel local fluya mejor la relación con el Gobierno?



Es nuestro deber como gobernadores. Somos el puente entre lo nacional y lo municipal. Tenemos que ayudar a suavizar las relaciones. Digamos, en Boyacá yo debo hacer que la relación se materialice para 123 alcaldes sin importar la posición política de cada uno. Esa es la tarea que tendremos. Hay que demostrar que se puede pensar distinto y eso no nos hace ser enemigos. Debemos trabajar en equipo sin pensar lo mismo.

En el anterior cuatrienio la Federación habló mucho de federalismo, ¿qué va a pasar con esta tesis ahora?



Eso no se ha discutido aún de fondo. Yo tengo una opinión y es que un país con tantas dificultades y tantas heridas, tantas complejidades de violencia y desigualdad como Colombia, hablar de federalismo es una equivocación. Me parece que hay que hablar de descentralización de recursos y de fortalecer la autonomía regional. Yo creo que alrededor de eso hay que hablar y es un debate para este año sin amenazas y presiones.

¿Por qué habla de presiones y amenazas?



Lo digo por si algún departamento dijera que se quiere independizar, pero eso no lo ha planteado nadie. También hago a referencia al caso de que el gobierno dijera 'hacen lo que yo les digo o no tienen recursos'. Eso tampoco ha ocurrido por el momento. El pueblo que eligió a Petro en 2022 es el mismo que nos eligió.

El Presidente ha dado unos mensajes muy centralizadores...





Debemos dar mensajes de descentralización. Es nuestro papel y es el ejercicio de ejercer nuestro liderazgo regional.

Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA