Desde Arauca esta semana se denunció que la gobernadora encargada, Indira Barrios, había contratado, sin ningún tipo de socialización, con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) 124.000 millones de pesos y que eso, además, haría que el departamento deje de percibir más de 17.000 millones de pesos.



Los denunciantes de este asunto, el diputado Wilinton Rodríguez y la representante electa Lina Garrido, advirtieron a los entes de control sobre un posible hecho de corrupción. Es más el diputado le pidió la renuncia por estos hechos, en una debate realizado este miércoles en la Asamblea Departamental.



EL TIEMPO habló con la gobernadora encargada, quien asegura que no hay nada irregular.

Se está denunciando que usted suscribió contrato sus convenios con una firma denominada Aremca, por 124.000 millones de pesos. ¿Qué tan cierto es esto?

No es cierto. No es cierto que yo haya contratado con Aremca, una asociación de municipios legalmente constituida y con capacidad técnica, jurídica y financiera, contrato o convenio.



¿Entonces de qué estamos hablando?

Hay una mala información. Conforme a la normatividad expedida por la ley de regalías, para los proyectos financiados por el sistema nacional de regalías la ley permite designar ejecutores. En este caso se ha designado a Aremca, que es una asociación de municipios, como ejecutor por parte del departamento.



¿Y por qué escogieron esa asociación?

Tiene una amplia experiencia como ejecutor de presupuesto en el sistema general de regalías. Eso me dio a mí la tranquilidad de que ellos iban a darle un buen manejo a las regalías. La ley me lo permite.



¿Por que Aremca es el ejecutor y no el contratista?

La ley de Regalías permite designar ejecutores. ¿Cómo encuentro un ejecutor? En la plataforma SUIFP del sistema general de regalías, una vez surtido el trámite de viabilidad por parte del DNP, haber obtenido los conceptos técnicos, se avanza a un segundo paso, que es designar el ejecutor. En esa plataforma hay un link en el que dice ejecutor, en donde se despliega quienes pueden ser ejecutores: departamentos, municipios o asociaciones.



¿Y quién define el ejecutor?

Es facultativo del ordenador del gasto bajo criterios técnicos, jurídicos y financieros establecer quién va a ser el ejecutor. Me dio tranquilidad que cuando yo le doy asociaciones, me aparece Aremca. Eso significa que todas las asociaciones que aparecen ahí como ejecutores es porque han surtido un trámite ante el DNP y el Ministerio de Hacienda.

De los 74 proyectos que viene ejecutando el departamento en más de la mitad tenemos alertas del de DNP FACEBOOK

TWITTER

¿Eso significa que Aremca está avalado por Planeación Nacional?

Está dentro del listado de ejecutores.



¿Y ustedes les dan los los 124.000 millones?

No, no. Por eso digo que hay una mala información. Se expidió un decreto por parte de la gobernación, en el cual motivo y digo cuáles son los proyectos priorizados.Y ahí mismo en ese decreto señalo quién va a ser el ejecutor. Yo priorice cinco proyecto, tres de los cuales designé como ejecutor a Aremca.



¿Y es que había afán?

Yo llevo alrededor de cinco meses en el cargo y cuando llego encuentro crítico el mapa de ejecución del plan de desarrollo, me encuentro con que estamos en el último puesto. Eso significa que había una mala ejecución. E inmediatamente yo inicio un plan de choque y eso incluyó verificar qué proyectos existían en el banco de proyectos en la Secretaría de Planeación, que eran muy pocos. Antes de eso comenzamos a revisar nuevamente con el DNP y a lograr la víabilización. Logramos esos cinco proyectos y por eso los priorice. De los 74 proyectos que viene ejecutando el departamento en más de la mitad tenemos alertas del de DNP. Si no subsanamos esas alertas, nos va a llegar de pronto un plan de mejora nos va a llegar una sanción, lo que significa que esos recursos se perderían y regresarían a la nación.



Los denunciantes aseguran que Aremca no tiene el capital suficiente para la contratación que va a ejecutar...

Es atrevido hablar cuando uno no conoce la materia y de hecho puede cometer muchos errores e imprecisiones. En este caso yo revisé la experiencia de Aremca. Aquí lo 124.000 millones que están diciendo no los va a ejecutar Aremca, solo tres. De los otros dos, uno fue designado ejecutar el municipio Arauquita y una empresa de servicios públicos de Tame.



¿Pero la denuncia es que la no hacerse la contratación a través de la Gobernación se dejarán de percibir en el departamento 17.000 millones en tributos?

No entiendo de dónde sacan eso. No hay explicación no sé dónde están sacando eso.

Aquí no hay nada, nada oscuro, todo es transparente. Los recursos no los va a manejar a Aremca como ejecutor.



¿Y qué garantías hay de que eso se cumple?

Oficié a la Contraloria y a la Procuraduria en ejercicio de la función preventiva que ellos adelantan y les solicité el acompañamiento en los procesos contractuales que adelanten las entidades ejecutoras designadas en proyectos de regalías para el departamento de Arauca que fueron priorizados mediante el decreto de la gobernación.



¿Y entonces quién va a manejar toda esa plata?

Una vez celebrado el contrato entre la persona, la entidad o del consorcio que resulte ganador, el de DNP va a girar los recursos a ese contratista en la medida en la que vaya ejecutando. O sea que va a haber una vigilancia del mismo Estado. Esto es un show político. Las personas que están promoviendo esto lejos del conocimiento de la norma, decir que estos recursos van a ejecutar en otro departamento.



¿Pero también se denuncia que Aremca tiene varios procesos de responsabilidad fiscal en la Contraloría?

Pude verificar es un auto de apertura investigación de responsabilidad fiscal, lo cual no equivale un fallo de responsabilidad fiscal. De todas maneras, como acto de responsabilidad consulté cuando lo iba a asignar como ejecutor y tengo un certificado expedido por la Contraloría donde certifica que Aremca no se encuentra reportado como responsable fiscal. Aquí debe quedar claro que el contrato es una cosa, convenio es otra cosa y designación de ejecutor es otra cosa. Yo no celebré ni lo primero ni lo segundo. Le reitero yo lo que hice fue designar como ejecutor a Arenas, porque la ley me lo permite.



