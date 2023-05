Durante una visita a la vereda Cay de Ibagué, el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, denunció que las disidencias de las Farc "andan sin control" en el departamento y que a la Fuerza Pública "les tienen prohibido tocarlas".



Orozco señaló que esta situación no es nueva y que, de hecho, la denunciaron junto con otros mandatarios departamentales en la cumbre de gobernadores de marzo pasado.



“Se lo que está pasando en el Tolima y en Colombia porque lo manifestamos en la cumbre de gobernadores, el gobernador del Tolima, Meta y Caquetá, las disidencias de las Farc andan como Pedro por su casa, extorsionando, aplicando fundamentalismo y no pasa nada”, dijo el mandatario.



El mandatario departamental cuestionó que mientras el Gobierno habla de paz, en las zonas más apartadas la seguridad se siga deteriorando. “En los corredores antiguos de las Farc están y hoy le tienen prohibido a la Fuerza Pública, ellos no lo van a decir, pero yo lo voy a decir, les tienen prohibido tocarlas, es un tema muy complejo para la seguridad del país”, agregó.



Además, lanzó una dura crítica a los acuerdos de paz alcanzados en La Habana durante el gobierno de Juan Manuel Santos.



“El que va a negociar que deje las armas, que abandonen sus campamentos, miren donde se concentran y cómo negocian. Pero no es como unos que negociaron, se fueron para la Habana a vivir como tres años a costillas del Estado y siguen extorsionando, matando y hablando de paz”.

Iván Márquez, jefe de las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia. Foto: Archivo particular

Hay que recordar que en una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo emitida el año pasado, el órgano denunció el crecimiento y la expansión de las disidencias de las Farc en ese departamento y la amenaza permanente en cuatro municipios.



El documento de 49 páginas expone que la Segunda Marquetalia, en cabeza de Iván Márquez, se encontraba en sectores rurales mediante pequeñas ‘comisiones’.



“La presencia y tránsito de estos dos grupos de disidencias evidencia el interés por el territorio, ya que les resulta estratégico dado que los cuatro municipios tienen como eje principal el cañón de Las Hermosas que hace parte del corredor de la Cordillera Central”, reseñó la Defensoría en aquel momento.

REDACCIÓN POLÍTICA

