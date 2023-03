El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, habla en entrevista con EL TIEMPO sobre la situación de violencia en el departamento, las amenazas de las disidencias de las Farc contra los firmantes de paz y el mensaje de 'libertad y orden' que los gobernadores le enviaron al presidente Gustavo Petro.



(En contexto: 'Libertad y orden': el mensaje de varios gobernadores al Gobierno Nacional)

¿Cuál es el mensaje que usted le envía al presidente con la frase Libertad y Orden?



Los gobernadores de Colombia siempre le hemos manifestado al Presidente que lo acompañamos en la búsqueda de la 'paz total', pero creemos que la autoridad siempre debe prevalecer y el respeto por la Fuerza Pública. Que a los grupos al margen de la ley que no entiendan el mensaje generoso del Gobierno les sea aplicado todo el uso legítimo que nos concede la constitución y la ley para mantener siempre la libertad y el orden.

Usted dice que las disidencias pueden volver a tomarse el país. ¿Cree que un eventual proceso de paz con los disidentes puede ayudar a mejorar la situación de seguridad en el departamento?



Las disidencias están en el departamento y cada vez toman más fuerza, estamos en el momento oportuno de hacerles frente y defender a la gente de la región de esta amenaza. No queremos volver a vivir épocas de horror como ya sucedió en el pasado. Hoy el proceso tiene más dudas y preocupaciones que certezas. Todo depende de la seriedad y el compromiso con el que las disidencias tomen el propósito de paz que tiene el Gobierno Nacional. Lograr la paz no es un camino fácil, eso es doloroso pero cierto, desde un principio dije que no estamos negociando con angelitos. No se puede perder la autoridad y dejar los territorios sin control.



(Puede leer: Petro suspende cese al fuego con el clan del Golfo: ‘fuerza pública debe actuar’)

"Lograr la paz no es un camino fácil, eso es doloroso pero cierto, desde un principio dije que no estamos negociando con angelitos". FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es la advertencia que hace sobre las elecciones regionales?



Más que una advertencia, lo que hicimos los gobernadores del país durante la Cumbre de la Federación Nacional de Departamentos (FND) fue reiterarles al gobierno Nacional y otras entidades como la Registraduría y Procuraduría, sobre una situación que desde hace ya tiempo viene sucediendo en los territorios, y que cada vez toma más vuelo, pareciera que sin ningún tipo de control.



Las disidencias se están aprovechando de la buena voluntad del gobierno Nacional con la 'paz total', aumentaron las extorsiones a agricultores y comerciantes, ya van en que están citando a los candidatos de las próximas elecciones, presionando a Juntas de Acción Comunal y a todo el mundo.



¿Cuál es la advertencia que usted hace sobre la seguridad en su departamento?



Este es un tema de enorme preocupación, no solo para mí, sino para todos los mandatarios regionales. Y más allá de advertir, nuestro mensaje estuvo encaminado hacia la preocupación sobre la fuerza, el despliegue y el control que las disidencias y otros grupos tienen sobre los territorios. Mire no más lo que nos está pasando en el Meta: les dieron un mes a los firmantes de Paz del ETCR Mariana Páez, en Mesetas, para irse. Además el tema de minas antipersona, secuestros y reclutamiento de menores. No menos grave lo del gobernador del Vichada, que cayó en un retén ilegal.

(Además: ¿Por qué hizo crisis la 'paz total' con el 'clan del Golfo'? Análisis)

Facebook Twitter Linkedin

En la comunidad, forzada a desplazarse, viven cerca de 80 niños. Foto: Comunidad Mariana Páez

¿Cuál es la situación hoy en el ETCR Mariana Páez en el municipio de Mesetas?



Le pedimos al Gobierno atender con urgencia esta delicada situación. Estamos hablando de más de 200 personas y sus familias que le han cumplido al país con la firma del Acuerdo de Paz y necesitan todas las garantías de seguridad. Una vez conocimos la situación, realizamos en el municipio un Consejo de Seguridad y de Reincorporación. Estamos a la espera de un PMU que se coordinó

con el ministro del Interior, Alfonso Prada.



¿Cuáles son los principales hechos de violencia que se presentan en la región y cuya responsabilidad es de las disidencias?



La extorsión ha crecido de manera desbordaba. No voy a decir que haya vuelto a aparecer en este gobierno, eso sería faltar a la verdad. Pero sí se incrementó en los últimos meses. Lo dije en algún momento; no se salva ni la señora del puesto de las arepas de la esquina. Es muy preocupante el control territorial que quieren ganar las disidencias en el sur del Meta. Ordenan carnetizar a la gente, dan órdenes de movilización, presionan a la gente a participar en paros y bloqueos, cobran por cada actividad que las personas realicen y a todo eso, súmele los hechos graves que le mencioné anteriormente.

Esta decisión tiene todo el apoyo de los colombianos. También debe ser una clara advertencia a los demás grupos que están incumpliendo el cese de hostilidades. Importante tener en cuenta que no se está negociando con angelitos.@petrogustavo @mindefensa @MinInterior https://t.co/hVACcNCxkj — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) March 20, 2023

¿Le preocupa la presencia de otros grupos que hacen presencia en la región?



En este momento tenemos disidencias de las Farc, la Nueva Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas y grupos delincuenciales como 'Los Juanitos'.



¿De cuántos desplazados estamos hablando en el departamento?



En el departamento más de 280 mil personas son víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo con la información de la Unidad de Víctimas.



CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN POLÍTICA