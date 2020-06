'Guerra entre 'Márquez' y 'Gentil Duarte' deja al menos 20 muertos'

El gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga asegura que la guerra que se libra en el sur de su departamento no es para erradicar unas hectáreas de coca, sino que se está enfrentando una mutación de las Farc, que con el apoyo de grandes amigos que tienen en Venezuela, quieren fortalecer un cartel transnacional de la droga.



De acuerdo con él, el jefe disidente 'Gentil Duarte' maneja la ruta a Venezuela, donde está el cartel de los soles que es su socio.



Asegura que 20 personas han sido asesinadas por cuenta de la disputa territorial que hay entre los bandidos de 'Gentil Duarte' e 'Iván Márquez'.



¿Qué está pasando con el orden público en el Meta?

Lo primero para advertir es que la lucha que estamos dando en el sur del Meta junto con nuestro Ejército y Policía Nacional es para evitar que toda Colombia vuelva a sufrir la violencia que resulta de la mezcla del narcotráfico y grupos terroristas, en este caso disidencias de las Farc al mando de los criminales alias Gentil Duarte, Iván Mordisco y Boyaco por los que se ofrecen recompensas por más de 2.000 millones de pesos.



¿Es decir, el tema de fondo es más delicado de lo que la gente del interior puede pensar?

Muy delicado. No se trata de una batalla para erradicar unas hectáreas de coca. Estamos enfrentando una mutación de las Farc, nuevamente inspirada en el narcoterrorismo, y que con el apoyo de grandes amigos que tienen en Venezuela quieren fortalecer un cartel transnacional de la droga. Es decir, lo del sur del Meta es realmente un tema de país al que le estamos haciendo frente en nuestro Departamento con el apoyo constante del señor ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo quien viene liderando semanalmente los consejos de seguridad para seguir de cerca este tema.



Usted afirma que estos grupos criminales tienen “grandes amigos en Venezuela”. Por qué?

Mire. El vil asesinato de seis de nuestros soldados la semana pasada en La Macarena, que se suma al de otros 22 uniformados en los últimos tres meses, es el coletazo a una serie de acciones que nos han permitido desarticular 24 laboratorios y desactivar 2.800 minas anti persona. Estos bandidos están contra la pared y desesperados por la siguiente situación: esta es la época para recoger la hoja de coca y es además cuando más necesitan ingresar insumos para su procesamiento, pero no han podido hacerlo por la presión de nuestros policías y soldados.

'Gentil Duarte' y compañía manejan la ruta por los ríos Guayabero y Guaviare hasta llegar al Orinoco y pasar a Venezuela. De ahí sale la droga hacia Europa y México. El Cartel de los Soles parece no ser ciencia ficción . Ellos son los aliados de estos narcoterroristas. Pero en el Meta les estamos haciendo frente para que en Colombia no se vuelva a hablar de crímenes, extorsiones, pescas milagrosas, tomas guerrilleras y bombazos.



¿Y este conflicto por el negocio de la coca también ha dejado civiles muertos?

Al menos 20 personas han sido asesinadas en ese mismo periodo por cuenta de la disputa territorial que hay entre los bandidos de 'Gentil Duarte' e 'Iván Márquez' y 'Jesús Santrich'.

¿Es cierto que en algunos lugares están moviendo la gente para que pida la salida del Ejército?

Es constante la intención de estos bandidos de intimidar a la población civil. Estos narcotraficantes les están exigiendo a cada familia cultivar dos hectáreas de coca y movilizar al menos a 10 personas a marchas que aparentan ser de origen campesino. Si no lo hacen los multan con 10 millones de pesos. En ese sentido hay denuncia de personeros e informes de Defensoría.



Lo peor es lo que están haciendo en el reclutamiento de menores. Todas las semanas nos llega información de casos donde intimidan a las familias para que entreguen a sus hijos. También les exigen hasta vacas y remesas para sostener marchas en las que obligan a la gente a pedir que el ejército se vaya, pero de ninguna manera eso va a ocurrir. La Fuerza Pública seguirá haciendo presencia.



Usted es el presidente de la Federación de Departamentos ¿no cree que ya se debe pasar del aislamiento a una fase que podría llamarse protéjase cada uno en la calle y produzca?

De ninguna manera. Nos debemos proteger entre todos de una forma articulada con el Gobierno Nacional.



Tenemos que aprender la lección del pasado viernes. El Gobierno le dio una alternativa a los ciudadanos pero muchos colombianos actuaron irresponsablemente. Esto no es solo un tema de las autoridades. Es un compromiso ciudadano como el que sí vimos en ciudades como Manizales.



Teniendo claro eso, el primer paso para la recuperación nacional hay que darlo desde los barrios, desde las localidades. Comprar en su municipio, comprarle al tendero de barrio. Lo nacional se logrará reactivando las economías locales . Eso sí, insisto, con todos los protocolos de bioseguridad.



Al Covid hay que verlo con respeto pero no con pánico. Ese pánico nos está llevando a índices de desempleo históricos. Y se vienen cifras de pobreza sin antecedentes. Tenemos que afrontarlo cuidándonos entre todos, no escondiéndonos.



En el Meta estamos con el objetivo claro de una reactivación responsable, abrir la talanquera en nuestra región. Que el metense compre en el Meta.

¿Es partidario de que haya municipios que se aíslen totalmente?

En el Meta tenemos 18 de 29 municipios cero Covid. En esos casos aplica mi propuesta y es que la reactivación empiece desde lo barrial, desde lo local.



¿Cuándo se abrirá de nuevo el Meta al turismo?

Aún es muy prematuro fijar una fecha. Queremos a los turistas pero en el momento oportuno. Que sigan conociendo esta tierra tan hermosa , pero en el debido momento, sin exponerlos ni exponernos. Es para ir revisando semana a semana.