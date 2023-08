En entrevista con EL TIEMPO, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, se refirió al trino del presidente Gustavo Petro en donde le pidió al mandatario departamental no meterse en la confirmación de su gabinete.



En la mañana de este jueves, el presidente Petro le respondió a Zuluaga por Twitter luego de que este, en primer momento, solicitará la renuncia del ministro Luis Fernando Velasco.



"Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta; el gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional", aseguró el jefe de Gobierno.



Ante esta frase Zuluaga respondió: "Tiene razón el presidente Petro. Siempre ha sido respetuoso con nosotros, su ministro también debería serlo. Pero el problema más importante, está en que no podemos seguir minimizando los graves problemas de seguridad que tiene el país".



La polémica comenzó cuando, a la salida del debate de control político al que fue citado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el ministro Luis Fernando Velasco les envió un duro mensaje a los gobernadores del país.



Tiene razón presidente @petrogustavo. Usted siempre ha sido respetuoso con nosotros, su ministro @velascoluisf también debería serlo. Pero el problema más importante, está en que no podemos seguir minimizando los graves problemas de seguridad que tiene el país. En el Meta a sus… https://t.co/7CdGCZKN7U — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) August 17, 2023

“Algunos de ellos, con candidato propio, quieren convertir ese tema, que debe ser un tema nacional, en un tema electoral”, dijo el ministro en declaraciones a medios de comunicación y luego agregó: “Dejemos de ser hipócritas, en este país quienes estamos en la actividad política tenemos nuestro corazoncito, y cada uno de nosotros empujará para algún lado”.



De inmediato los gobernadores reaccionaron. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien lleva meses denunciando que la Nueva Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas y otros grupos delincuenciales como ‘los Juanitos’ han copado el sur de ese territorio, pidió la renuncia del jefe de la cartera del Interior.



“Un incompetente ministro de gestión gris, ante el llamado de los gobernadores alertando sobre la grave situación de seguridad en el país, sale a responder que el tema es electoral. Sea serio, ministro, no les falte el respeto a los colombianos. Los muertos, las masacres y los atentados son reales, aquí el único hipócrita es usted. Renuncie, ministro”, respondió Zuluaga a las palabras de Velasco.

REDACCIÓN POLÍTICA

