En diálogo con EL TIEMPO, Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, adjudica al 'clan del Golfo' la parálisis en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, que va para una semana. También dice que Gobierno sí combate la minería ilegal.



(También lea: Roy Barreras: 'Con narcotraficantes y grupos criminales no se negocia')

Gobernador Aníbal Gaviria, vamos para una semana en la que la población del Bajo Cauca y del Nordeste del departamento de Antioquia está totalmente paralizada por lo que llaman un paro minero. ¿Por qué se llegó a esta situación?



En primer lugar hay que aclarar que no es un paro minero. Es un paro orquestado por el Clan del Golfo, una organización criminal, de las más poderosas del país.

¿En un país con el historial de violencia como el nuestro es precisa su afirmación?

El país debe saber la dimensión de este grupo delincuencial. Su poder es devastador, incluso puede ser más poderoso que Pablo Escobar Gaviria.

¿Tanto?

Sí porque Pablo Escobar tenía solo el narcotráfico. El Clan del Golfo tiene además del narcotráfico la minería ilegal. En ese paso han devastado buena parte no solo de mi departamento sino de la geografía nacional. El país no ha dimensionado de las miles y miles de hectáreas que esta mafia ha talado, llevándose por delante los ríos, las fuentes de agua, las montañas, las selvas, los daños son irreparables.

Pero, ¿cómo llegó a tener tanto control territorial?



Yo soy un defensor del proceso de paz que hizo el presidente Santos. Yo le tengo una columna de éxitos y una de pendientes. En ésta última, están los efectos negativos dados porque al salir las Farc de buena parte de sus espacios, estos no fueron controlados de entrada por el Estado sino que quedó libre y fueron ocupados por otro actores armados; el principal de ellos, el clan del Golfo.

¿Y hoy ellos imponen la ley en el Bajo Cauca y en el Nordeste de Antioquia?



No solo allí sino en otras regiones. Basta recordar cuando se extraditó a Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, y que lograron parar varios departamentos de Colombia. Eso ahora lo están haciendo en estos puntos de mi departamento.

(También lea: Petro les ordenó a sus ministros en febrero no tener contacto con su familia)

¿Cuántos municipios son?



Entre las dos regiones suman 16 municipios en donde hay 250 mil personas.

Sin embargo, desde allí quienes dicen ser los voceros de la protesta argumentan que son mineros...



No. Esto no tiene que ver con la minería ancestral ni con tradiciones culturales, esto es un paro del Clan del Golfo que hace una falsificación absoluta de la protesta social, la violenta desde todo punto de vista. Aquí no hay justas reivindicaciones de una población marginada sino el poder intimidatorio de las armas.

Pero, ¿por qué precisamente ahora?



Para entender lo que ocurre hay que ir allá. No conozco al primero que al ir y darse cuenta del avance criminal a fuego y tala no se haya conmovido y se pregunte en qué momento dejamos acabar así a nuestra tierra. Entonces invité, primero, a la ministra del medio ambiente Susana Muhamad; y luego, al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Ambos al ver lo que estaba pasando dijeron esto no puede seguir así. En este proceso vinieron varios operativo para neutralizar las dragas y luego se anunció y se hizo el paro.

¿Las dragas son claves para la minería ilegal?



Son fundamentales. Por eso digo que este es un paro draguero. Cuando el Ejército Nacional destruyó varias de ellas, estas mafias reaccionaron. Uno no sabe cómo logran meterlas en la mitad de la selva, pero esa es la demostración de la cantidad de plata que esta gente mueve. Hay lugares donde hay 30 o 40 máquinas en medio de la selva, es decir 10 o 15.000 millones de pesos en maquinaria ahí, llevándose todo por delante.

¿Cómo está la gente?



Muy mal. Los habitantes están chantajeados, amenazados y ahora sin poder conseguir los alimentos. Todo el comercio está cerrado, nadie puede moverse con libertad, las escuelas y colegios cerrados, es un drama en todos lo sentidos.

Ante esto, ¿cuál ha sido la respuesta del Gobierno Nacional?



El sábado y domingo estuvieron conmigo varios viceministros que habían ido a atender lo de Los Pozos, en Caquetá, y de allí salieron a ver en el terreno lo que nos pasaba a nosotros. Ellos nos han acompañado, pero el problema sigue creciendo.

Pero, ¿el Gobierno Nacional sí se reunió con los mineros?



Sí, pero como digo esos mineros son una fachada porque lo que ha hecho el Clan del Golfo es ponerlos de fachada.

¿El Clan del Golfo está en negociaciones para la paz total?



Yo creo que este grupo puede continuar o puede estar en el proceso de 'paz total' si da muestras reales de la voluntad de avanzar en ese proceso. La muestra real y clara, en este momento, es cesar el paro y la violencia contra toda la población del Bajo Cauca y del Nordeste.

Usted ha puesto todo el énfasis en la exploración ilegal del oro. En términos de negocio ilícito, ¿eso es tan lucrativo como el del narcotráfico?



Mi percepción es que sí. Me parece importante que se hicieran estudios del dinero que mueven, pero yo estimo que son cientos y cientos de millones de dólares. Le doy un dato: basta imaginar que, por apenas unas dragas que el Ejército les afectó, hayan tenido la capacidad de instrumentalizar a los pequeños mineros, asustar a la gente y parar 16 municipios de dos subregiones.

Estas mafias, ¿Cuánto oro logran sacar?



Ese es otro dato que también debe investigarse; y no solo ese, sino el de saber para dónde lo están enviando. ¿A que país lo mandan?

REDACCIÓN POLÍTICA