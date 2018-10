Gobernación le cobrará un billón a EPM por demora en Hidroituango

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le confirmó a EL TIEMPO que está semana inicia el proceso para hacer efectivas las pólizas de cumplimiento contra EPM por los problemas registrados con la presa de Hidroituango.

La gobernación, que es propietaria de cerca de 53 por ciento del proyecto, considera que el retraso en el inicio de operaciones del mismo –cerca de cuatro años- afectará al departamento en la medida que dejará de percibir recursos de su inversión. Y como el contratista de la obra fue EPM, pues a esa empresa quiere hacerle efectivas las pólizas.



Para hacer su reclamación, Pérez parte de las expectativas que a nivel de utilidades tenía. Solo para este año esperaba recibir 90.000 millones de pesos y el próximo cerca de 200.000 millones.

Los cálculos iniciales indican que el monto a recuperar a través de las pólizas estaría por el orden del billón de pesos. “Tenemos junta el martes (hoy) precisamente para discutir cómo se hacen efectivas las pólizas”, contó el mandatario.



La decisión la tomó el Gobernador ante la falla que registró la obra, lo que hará que la hidroeléctrica no comience a operar parcialmente este año, como estaba previsto, sino que el proyecto se retrasará hasta el 2022.



El asunto obedece a que la Gobernación de Antioquia y el Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA), que depende de la administración seccional, son los dueños de un poco más de 52 por ciento del proyecto en Ituango. Y el encargado de ejecutar el proyecto fue EPM, que es el dueño del resto.



“Cualquier responsabilidad de Hidroituango depende de EPM, entonces nosotros, que somos mayoría en la junta, lo que tenemos que hacer es exigir el contrato que se firmó”, dijo Pérez.



En ese sentido destacó que la Gobernación tiene unas pólizas que les dio EPM, “en la que responde con su patrimonio”.



“En el Estado, si uno contrata una carretera y no va bien la carretera, a uno le toca hacer efectivas las pólizas. Eso es lo que a veces ellos no entienden y nosotros desde la Gobernación y la junta de Hidroituango tenemos es que cumplir con lo que nos toca”, dijo.



Por su parte Mauricio Tobón, gerente del IDEA, reconoció que esta situación puede generar malestar entre algunos antioqueños, pero dijo que lo que está pasando es que “el dueño le está reclamando al contratista porque no hizo bien las cosas”.



