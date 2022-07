El presidente electo, Gustavo Petro, designó ayer a Giovani Yule, un sociólogo nasa, para que se encargue de dirigir la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Por esa razón, algunos ciudadanos se preguntan: ¿quién es Giovanni Yule?



En diálogo con EL TIEMPO, el próximo director de la URT, habló sobre su experiencia para llegar al cargo, cómo se enteró del nombramiento y cuáles son sus planes para la entidad.



(Le puede interesar: Petro nombra a tres líderes indígenas en cargos de gobierno, ¿por qué?).

¿Quién es Giovani Yule?



Soy del territorio ancestral de Huellas Caloto, en el Cauca. Mi vida organizativa y política se ha desarrollado en el marco de las autoridades indígenas. Fui gobernador del resguardo de Huellas Caloto, consejero mayor de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, luego consejero mayor del Cric y posteriormente me asignaron la representación legal de la EPS de salud indígena del Cauca.



He estado en procesos como la construcción del capítulo técnico de paz que logramos introducir en el acuerdo con las Farc. Me he venido desempeñando en la comisión política del Cric y desde ahí hemos desarrollado varias actividades como la minga indígena. Estudié psicología en la Unad y he hecho estudios en derecho constitucional y administrativo.

¿Cómo se enteró usted de que lo habían nombrado director de la Unidad de Restitución?



Me enteré por Twitter, no he tenido posibilidad de conversar con el presidente.



(Infórmese: Gustavo Petro nombra a Leonor Zalabata Torres como embajadora ante la ONU).

¿Y qué pretende hacer desde la Unidad de Restitución?

Desarrollar unas políticas que tengan que ver con la restitución de las tierras de la gente que ha sido violentada por el conflicto armado.

Buena parte de los reclamos de los indígenas son por las tierras. ¿Eso no le puede afectar su gestión?



No, puesto que nosotros estamos en el Estado social de derecho, que está planteado en la Constitución nacional mediante unas normas y las leyes. Como tal, no somos un ejercicio de gobierno para un solo sector, sino que somos un ejercicio del gobierno

para la población completa.



(No deje de leer: ¿Quién es David Racero, próximo presidente de la Cámara?).



POLÍTICA