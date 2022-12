El ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó ayer en qué consiste y cómo se pondrá en marcha la propuesta del Gobierno para nombrar como gestores de paz a las personas detenidas por la protesta social del año pasado. Esto les permitiría quedar libres.



Lo hizo al término de una reunión en la Casa de Nariño con otros funcionarios del Gobierno, en la cual se revisó el decreto que facultará al presidente para hacer las solicitudes de suspensión de capturas.

Prada insistió en que “no será un perdón judicial, indulto o amnistía”, y resaltó que quienes se vean beneficiados por esto “quedarán vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que definan los jueces en sentencia. Por lo tanto, los procesos no se suspenden”.



Pero también destacó que habrá mecanismos de control. Se creará una comisión de alto nivel, de la que harán parte él, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, que se encargará de estudiar las condiciones de cada persona y asesorará al presidente en la utilización de la facultad para nombrar gestores. Además, anunció que habrá veeduría ciudadana.



En la reglamentación, que debería estar lista hoy, se van a explicar las funciones de los gestores de paz, agregó Prada.



“Es básicamente la resolución de conflictos. Incluso, quienes hayan sido, de una u otra manera, sindicados de haber afectado bienes, tendrán como una de sus funciones la de cuidar los bienes para efectos de que no se repitan este tipo de comportamientos”, señaló el funcionario.



Prada expuso que estas personas no podrán violar ninguna norma porque se revocaría la suspensión de captura.



Algo más que aclaró el ministro es que la medida “no solo aplica para jóvenes capturados en medio de la protesta social, sino para líderes sociales, campesinos y afrocolombianos que pueden aportar en la consolidación del proceso de paz en sus regiones”.



El mes pasado , la Fiscalía informó que hay 33 casos contra supuestos integrantes de la ‘Primera Línea’ y se han imputado a 168 personas en este contexto.



Polémica



Para el exministro de Defensa Diego Molano, nombrar a quienes cometieron delitos durante el paro nacional como gestores de paz “es una amnistía velada, una burla a las víctimas y una afrenta a los colombianos que padecieron los bloqueos”.



Prada también destacó que hay disposición para que los policías que resultaron presos durante el paro también sean gestores de paz para cesar la conflictivad en la sociedad.



El senador Wilson Arias expresó su regocijo. “Jóvenes detenidos en el paro son liberados y designados gestores de paz. Doy fe de que por miles fueron perseguidos y detenidos injustamente. Al recibirlos en libertad, les invito a una gestión de paz por la reconciliación”, dijo.



“Terroristas”, llamó por su parte la senadora María Fernanda Cabal a los jóvenes que podrían ser indultados para convertirse en gestores de paz. “Colombia tiene memoria y sabe lo que significó el terrorismo urbano que hicieron estos tipos, financiados con dinero del Eln y las Farc”, expresó.



Por el contrario, César Pachón se mostró a favor de que se lleven a cabo manifestaciones. “No les duele que sean gestores de paz, les duele que ya no se criminalice la protesta social”, opinó.



Mientras tanto, el exsenador uribista Ernesto Macías señaló que “el siguiente paso de Gustavo Petro será nombrar gestores de paz a los corruptos condenados y a los narcotraficantes que están en La Picota; aquellos con los que se reunió su hermano en campaña”.



Como un “anhelo de fondo” catalogó monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, el hecho de que “todo armado, toda víctima, todo liderazgo y toda forma de protesta” pase a ser gestor de paz.



Esta figura, de acuerdo con el ministro Prada, no tendrá una vinculación laboral ni otorgará beneficios económicos.



