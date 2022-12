En presidente Gustavo Petro anunció este miércoles en el evento de presentación del balance del programa de empleabilidad para Jóvenes 'Empleo Hay' que, desde el Gobierno, buscan tener 100 mil gestores de paz que reciban un pago mensual.



"Hablamos de un millón de pesos mensuales, son 12 millones al año, por 100.000 jóvenes, vale un billón 200.000 millones", dijo el mandatario.



Anuncio que deja incertidumbre en diversos sectores políticos, porque el jefe de Estado no dejó claridad sobre de dónde sacaran el dinero, pese a mencionar que "podrían salir de las finanzas públicas, pero quizá se necesite juntar esfuerzos".



Senadores del Centro Democrático cuestionan la explicación del Gobierno y la relación de la figura de gestores de paz con el decreto 2422 de 2022, que pretende crear comisión que tiene la función de "recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022".



Una de ellas es María Fernanda Cabal, una de las voces más escuchadas del partido de oposición. Mencionó que "los colombianos decentes, madrugadores, trabajadores y con un pasado judicial limpio, manteniendo delincuentes para que sean 'gestores de paz', mientras gozan subsidio e impunidad. ¡Inaceptable!"



El ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, anunció esta mañana que esos recursos saldrán de "cooperación internacional" y que la entidad encargada de formar a los jóvenes con las habilidades que necesitan será el Sena.



Además, puntualizó que ese anuncio del presidente no tiene relación con lo que mencionó en Pasto, cuando dijo "que los jóvenes detenidos podrían quedar en libertad antes de Nochebuena" y con el reciente decreto con el que se crea la comisión que va a estudiar los casos para los que aplicaría la figura.



Lo mencionado por el presidente en el evento de empleabilidad es un programa que, según Prada, está relacionado con brindarle opciones de vida a jóvenes para superar la confictividad y generar paz en los territorios.



Esta iniciativa funciona desde antes y "las alcaldías y gobernaciones ya tienen estructuras con las que este programa funciona", dijo el vocero.



A lo que agregó que "no estarán directamente vinculados con el ministerio del Interior, pero desde esta entidad sí se va a ayudar a financiarlos y organizarlos". Frente a eso, se ha mencionado que parte de la financiación que haga Mininterior salga de la adición presupuestal que representan los programas de interés social del Gobierno.



En relación con nombrar gestores de paz a jóvenes detenidos en medio de las protestas, que fue el anuncio que hizo Gustavo Petro en Pasto y que motivó la emisión del decreto que crea la comisión, el ministro de Justicia, Nestor Osuna, dijo que "no hemos contemplado beneficios económicos, ni un sueldo, ni una vinculación de carácter laboral”. Son dos iniciativas distintas que tienen el mismo nombre.



