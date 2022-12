Este viernes se conocieron los nombres de los siete voceros de paz que el presidente Gustavo Petro ya aceptó. El jefe de Estado ya emitió las resoluciones para que los elegidos recuperen su libertad con el fin de, según explicaron, adelantar unas tareas de convivencia asignadas por el Gobierno.



Los perfiles de los jóvenes fueron recomendados por la Comisión que se creó esta semana para tal fin, integrada por los ministros de Interior, Alfonso Prada; Justicia, Nestor Osuna; Defensa, Iván Velásquez; el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda y el director del Dapre, Mauricio Lizcano.

Los jóvenes elegidos están siendo investigados por presuntos delitos como:



1. Concierto para delinquir.

2. Tenencia de objetos y sustancias peligrosas.

3. Lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas.

4. Violencia contra servidor público.

5. Invasión de bien inmueble.

6. Perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial.

7. Obstrucción a vías públicas que afectan el orden público.



En rueda de prensa, el ministro Osuna explicó que la comisión se reunió todos los días de esta semana y analizó en qué labores podía ser útil la actividad de "líderes sociales y personas que puedan contribuir a la paz del barrio, es decir, el desescalamiento de la conflictividad social y situaciones aveces muy tensas en algunos lugares del país", explicó.

Luego de analizar ese aspecto, la comisión revisó qué personas que estuvieran privadas de la libertad con ocasión de "hechos ocurridos por las protestas sociales de años recientes formaban parte de organizaciones sociales y humanitarias, tal como lo establece la ley".



Osuna expuso que estudiaron si estas personas pueden realizar tareas que, según el Comisionado de Paz, pueden ayudar a "reconciliar a los colombianos que no forman parte del conflicto armado, pero que si están en situaciones de convivencia difíciles y tensas, por eso lo llamamos la paz del barrio", aseguró el ministro.

La consejera presidencial de las juventudes, Gabriela Posso, indicó que identificaron a 282 jóvenes capturados en el marco de las protestas "de acuerdo a la depuración y verificación de bases de datos de los y las jóvenes en compañía de familias, organizaciones sociales e Inpec".



De estos jóvenes, según Posso, 158 contaban con las siguientes características: 83 se encuentran en cárceles nacionales, 35 se encuentran en detención domiciliaria y 40 en libertad.



"En este momento la Consejería continúa trabajando y apoyando la caracterización y seguimiento a los 123 procesos restantes", dijo.

Protesta social del 2021. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Después de este análisis, revisaron más de 200 perfiles de personas que están detenidas por hechos relacionados a la protesta. Finalmente, le recomendaron siete casos al presidente Petro.



"El Presidente anoche los designó como voceros de paz. Ninguno de ellos está condenado. Hay dos mujeres, cinco muchachos. Unos están en detención domiciliaria, otros están en detención carcelaria. Dos están en Bogotá, dos en Medellín, dos en Popayán y uno en Cali", manifestó el jefe de la cartera de justicia.



Según Osuna, las siete personas tendrán que firmar un acta de compromiso con el Comisionado de Paz. En este documento se les asignarán unas tareas de facilitación de la convivencia además de las tareas especificas que se le encomienda.



Van a tener atención psicosocial y con la Universidad de Valle tomarán, de forma obligatoria, un diplomado virtual en construcción de paz. Osuna aclaró que los elegidos seguirán atendiendo los requerimientos que los jueces hagan "porque esta designación no afecta el proceso de los procesos judiciales".



Otra de las aclaraciones que se hizo es que las personas escogidas no tienen sindicaciones por delitos de lesa humanidad, homicidio, delitos sexuales ni delitos contra menores de edad ni tortura. "Son delitos de afectación al bien público o privado, obstrucción de vías públicas, transporte o irrespeto a autoridad. Lo que más tuvimos en cuenta no fueron tanto los delitos, sino la utilidad que pueden prestar para la reconciliación del barrio", expuso el ministro.



Finalmente, aseguró que la idea es que estos jóvenes ayuden a reestablecer el tejido social que se ha roto por las situaciones de "fractura social, de protesta, pobreza extrema y dificultades de nuestro país".



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA