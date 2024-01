'Ya no estoy disponible para ser director del Invima': habla Germán Velásquez

Este viernes 5 de diciembre EL TIEMPO reveló una comunicación en la cual Germán Velásquez le informó al presidente Gustavo Petro que ya no estaba disponible para ser director del Invima, pues si bien el jefe de Estado lo había designado en octubre vía X, el nombramiento no se materializó.



En diálogo con este diario Velásquez, quien es folósofo pero quien trabajó durante 20 años en la Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó por qué tomó la decisión.



¿Por qué envió esa carta a Presidencia?



Simplemente porque tengo un cargo en Ginebra en el Centro Sur. No podía quedarme esperando. Entendí que querían que estuviera en Colombia antes de que finalizara el 2023 y le había dicho al Presidente, en una entrevista con él a finales de octubre, que estaba dispuesto a venirme. Pero nunca se concretaron las cosas. En la carta, lo único que digo es que ya no estoy disponible. Estuve disponible durante dos meses, en los cuales no se movieron. Hoy tengo que seguir mis planes. No estoy rechazando ningún puesto, porque no me lo ofrecieron formalmente, no hubo un decreto.



El director del Invima en propiedad será el doctor Germán Velásquez, filósofo, magister en economía y doctor en Economía de la salud, 20.años al servicio de la Organización Mundial de la Salud. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 29, 2023

Hubo una reunión en Palacio, usted mandó sus documentos pero hasta ahí llegaron...



Hasta el momento cuando envío la nota a la Casa de Nariño, el 22 de diciembre, yo les digo que no me han contactado. En la carta digo que he tomado otras responsabilidades en el Centro Sur. Además, considero que el manejo que el Gobierno les ha dado a todos los problemas del Invima son algunas soluciones técnicas, entre comillas, que yo no comparto. Tengo una perspectiva que estimo de una visión de salud pública que no era decirle a la industria que les vamos a aceptar todo lo que tienen pendiente. Ahí se complicó un poco la cosa porque yo no me iba a venir a una institución que depende de un ministro de tutela, que es el ministro de Salud, que estaba anunciando unas soluciones técnicas a los problemas del Invima que yo no comparto totalmente. Me di cuenta que toda esta demora no era sana y que, aparentemente, no había mucho interés en algunos lugares, no sé cuáles, de que yo viniera.

Germán Velásquez fue el director del programa de medicamentos de la OMS por dos décadas. Foto: Archivo particular

¿Y entonces?



Quiero ser muy claro en que no debe quedar la idea de que yo estoy rechazando el puesto. Yo guardo mi palabra, le dije al Presidente: “Gracias, es un honor y estoy dispuesto a venir”. Pero nunca llegó la propuesta oficial.



Usted envió la comunicación a la Casa de Nariño el 22 de diciembre, ¿recibió respuesta?



No tengo la menor idea de cuál fue la reacción a ese mensaje que era un mensaje dirigido. La carta no me la respondieron.

¿Por qué lo anuncian en X y después no lo nombran?



Para responder a esa pregunta hay muchas otras personas en el país que pueden saber lo que pasó. Yo no voy a especular. ¿Qué pasó y por qué? No tengo las pruebas suficientes para acusar una instancia u otra. Lo que sé es que nunca me llegó una oferta del puesto.

¿Alcanzó a pensar cómo sería su trabajo en el Invima?

Eso es un poco ensillar sin conocer las bestias, pero la pregunta que me hace es algo en lo que estoy trabajando desde hace 40 años. Los problemas que puede tener el Invima no son absolutamente originales, ni extraños ni únicos en el mundo, son problemas que tienen muchas agencias regulatorias, como la FDA. Iba a utilizar la experiencia interesante y rica de la cual se puede aprender de otras agencias. Iba a hacer eso y a aplicar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en salud pública. Era lo que quería poner al servicio del país.

Se comentó que uno de los obstáculos era su título de filósofo, que no está contemplado en el manual de funciones de la entidad...



Se utilizó ese asunto del diploma de la Filosofía para enredar y demorar un poco las cosas. El viceministerio de Educación Superior me informó que existía un decreto por el cual me hubieran podido nombrar sin entrar en estas cosas. Además, según entiendo, modificar el manual el Invima hubiera sido cuestión de horas. Está en el dominio del ministro de Salud.



Germán Velásquez será nuevo director del Invima. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Ha seguido el trámite de la reforma de la salud? ¿Qué opina de esta?



He estado pendiente. Hay cosas muy interesantes, muy importantes, siempre fui de la opinión de que se necesita y la sigo teniendo. De cómo se está haciendo y cómo se está manejando, sobre eso no quisiera opinar porque realmente no me compete en este momento y no quiero entrar a interferir en algo que prefiero que lo maneje el Gobierno como lo está manejando.

La explicación de Palacio

EL TIEMPO se comunició con la Casa de Nariño tras la divulgación de la comunicación de Velásquez e infirmaron que "se recibió el mensaje, de igual manera se le informó cómo iba su proceso para asi llevar acabo la designación dada por el presidente Gustavo Petro".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

