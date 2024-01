Las razones por las que el designado director del Invima no aceptará el cargo

El 28 de octubre del 2023 el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, designó a Germán Velásquez como director del Invima, entidad que desde el inicio del Gobierno había tenido varios directores encargados.



Sin embargo, el nombramiento nunca se materializó y Velásquez se cansó de esperar.

En las últimas horas eñ filósofo y doctor en Economía de la Salud, quien trabajó durante más de 20 años en la Organización Mundial de la Salud (OMS), envió una carta a la Casa de Nariño, dirigida al director del Dapre, Carlos Ramón González, en la cual informó que ya no está disponible para dicho nombramiento, pues este se quedó solo en una publicación de redes sociales y no se materializó.



El director del Invima en propiedad será el doctor Germán Velásquez, filósofo, magister en economía y doctor en Economía de la salud, 20.años al servicio de la Organización Mundial de la Salud. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 29, 2023

"Fue para mí un gran honor la designación como director del Invima anunciada por el Señor Presidente Gustavo Petro por X (Twitter) el 28 de octubre 2023 y discutida personalmente con él dos días después. En la reunión con el Presidente dije que si el nombramiento se confirmaba en Noviembre podía estar en Bogotá antes del final del año 2023, lo que impicaba dejar mi puesto en Ginebra y trasladarme con mi familia a Colombia", dice la misiva conocida por este diairo.



En el documento, Velásquez señala que en los primeros días de noviembre del año pasado envió a la Presidencia de la República y al Ministerio de Salud todos los documentos necesarios para adelantar el proceso para asumir el cargo.

Germán Velásquez será nuevo director del Invima. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Documenté así, mi doctorado en economía de salud de la Universidad de la Sorbona, Paris y mis 40 años de experiencia en el campo de la salud, la reglamentación farmacéutica y políticas de medicamentos, que responden ampliamente a las exigencias de ese cargo", aseveró.



Y añadió que "dos meses después no he tenido ninguna noticia de vuestra parte, ni del Ministerio de Salud, sobre la emisión del decreto de nombramiento. Por ese motivo, tengo que informarles que he decidido asumir nuevas responsabilidades en el Centro Sur, exigidas por una situación imprevista urgente y el contexto internacional actual.

Este mensaje solo pretende informar que mi situación personal ha cambiado en relación al anuncio en X del Presidente, de que sería el Director del Invima. No se trata evidentemente de un rechazo a un puesto en el que nunca fuí confirmado. Solo me permito comunicar que, por las razones expuestas y por la manera en que el gobierno ha manejado el anuncio del Presidente, ya no estoy disponible".



Dos meses después no he tenido ninguna noticia de vuestra parte, ni del Ministerio de Salud, sobre la emisión del decreto de nombramiento. FACEBOOK

TWITTER

La carta se conoce días después de que el Gobierno nombró, una vez más, a un director encargado del Invima. Se trata de Yenny Adriana Pereira Oviedo, quien llega al cargo gracias al decreto 2258 de 2023.



Pero, ¿por qué no lo nombraron? El nombramiento se habría tardado porque el manual de funciones de la entidad no permite que un filósofo pueda ocupar la dirección. No obstante, esto se puede modificar a trevés de una resolución y dicho cambio estaría en proceso.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA