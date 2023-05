El exvicepresidente Germán Vargas Lleras y jefe natural del opositor Cambio Radical respondió al presidente Gustavo Petro: "No veo por qué les va a molestar la crítica, en especial la mía que es con argumentos, informada y muy respetuosa. No acudo a vías de hecho, no activo primeras líneas, no promuevo paros, no cierro vías", dijo.

Vargas Lleras estuvo este martes, en Caracol Radio, en donde defendió sus observaciones al Gobierno porque, reiteró, las realiza con sustento.



"El presidente Petro me gradúa de opositor", dijo y recordó que él "lleva toda su vida ejerciendo la oposición a todos los gobiernos".



"No veo por qué les va a molestar la crítica, en especial la mía que es con argumentos, informada y muy respetuosa. No acudo a vías de hecho, no activo primeras líneas, no promuevo paros, no cierro vías. Interpretamos a millones de colombianos que tienen las mismas preocupaciones, los mismos temores, que creen que las cosas no van por buen camino”, dijo.



Vargas Lleras, por ejemplo, aprovechó el espacio radial para analizar las consecuencias que a su juicio tiene la reforma laboral.



El exvicepresidente aseguró que las medianas y pequeñas empresas, que representan el 80 % del aparato productivo del país, no podrán asumir los nuevos costos laborales que, según los empresarios, aumentarán en un 35 %.



Entre estos se encuentran los recargos nocturnos, la nueva jornada laboral y la licencia de paternidad.



"Me he venido reuniendo con todos los sectores de la producción y gremiales. Ellos sostienen que es el propio Gobierno que, a través de su proyecto de reforma laboral, se va a convertir en el gran depredador del empleo", dijo Vargas Lleras.



El líder de Cambio Radical aseguró que este es el peor momento para aprobar la reforma laboral y estimó que miles de trabajadores perderán sus empleos, particularmente las mujeres y los jóvenes.



"La reforma laboral no está pensada para combatir la informalidad de 9,5 millones de personas, ni tampoco el desempleo de 3,5 más. Solo busca satisfacer a 1,2 millones de personas sindicalizadas y a sus élites. Es decir, menos del 5 % de los trabajadores colombianos", argumentó Vargas Lleras.



Así mismo, durante una reciente visita a Medellín, en el marco de la gira que está haciendo por la nación para expresarles a los colombianos su descontento con varias de las iniciativas de Petro, Vargas se mostró descontento con la oposición que ejerce ahora el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



"No hemos entendido la actitud del doctor Álvaro Uribe, tan beligerante en otras épocas y tan silencioso cuando más lo necesitamos", aseguró.



POLÍTICA