Con una propuesta de 42 artículos que, dijo, busca hacerle contrapeso a “esa improvisada reforma de la salud de Gustavo Petro”, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras abandonó el martes sus cuarteles de invierno y volvió a los pasillos del Congreso, que por décadas fue uno de sus principales escenarios y por donde llevaba años sin aparecerse.



Micrófono en mano y con la emoción del regreso reflejada en la voz, Vargas Lleras habló duro ante la prensa sobre los rumbos que ha tomado el país bajo la presidencia de Petro. Y lo hizo en su calidad de jefe de su partido, Cambio Radical, al que también salió a reforzar el año pasado, con resultados menos buenos de lo que él mismo calculó, en las elecciones para Congreso de marzo.



Esa breve participación política del año pasado y su figuración pública a través de la columna que escribe cada domingo en EL TIEMPO y que es una de las más consultadas en el país avivaron en su momento el rumor, al final sin fondo, de que pensaba aspirar a las presidenciales, para tratar de cambiar la historia del 2018. En esas elecciones varias encuestas lo daban como un firme aspirante a suceder a Juan Manuel Santos, pero ni siquiera logró pasar a segunda vuelta.



Y ahora, en este 2023, son muchos los que se preguntan qué puede haber tras la sonada reaparición de Vargas Lleras en el Capitolio. Un hecho tan notorio que hasta el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter: “Indudablemente para que Germán se mueva así es porque hemos pisado una de las grandes vértebras de la acumulación de riqueza en Colombia”.

Indudablemente para que Germán se mueva así es porque hemos pisado una de las grandes vértebras de la acumulación de riqueza en Colombia.



Lástima que esa acumulación se hiciera a costa del erario y de la salud de los colombianos y colombianas. https://t.co/pnArtsZRGB — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 28, 2023

Este miércoles, Vargas Lleras habló en Caracol Radio: “Sorprende la posición de Uribe, que en semejante cambio de modelo no tenga una posición más crítica”; “la reforma correría la suerte de ser declarada inconstitucional por vicios de trámite”; “nosotros no pensamos que el sistema de salud deba ser estatizado. No podemos avanzar en destruir todo”; “todos reconocemos que la atención primaria en Colombia y los servicios básicos en el primer nivel deben ser fortalecidos, todos creemos en una atención preventiva” fueron algunas de sus frases.

Pero ¿por qué escogió este momento para hacerlo? Analistas consultados por EL TIEMPO coinciden en afirmar que la reforma de la salud se convirtió en el gran tema de discusión nacional y quien quiera estar en la foto de la política debe tener una posición al respecto. Y Vargas Lleras, desde su columna dominical, es un opinador reconocido en ese y todos los temas de interés nacional.

Andrés Rico, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, valora su vuelta porque, dice, “él siempre ha tenido un papel que ha sido relevante dentro del contexto político colombiano”. “Para el sistema de partidos será siempre importante”, aunque dice que, por ahora, es incierto si volverá a tener el papel protagónico que alcanzó cuando buscó la presidencia.

“Creo que Vargas Lleras está tratando de ocupar un espacio abierto que hay en la oposición. Con la oposición a esas reformas, Vargas Lleras ve que puede haber un papel por ocupar y para eso va a utilizar a su partido, a su bancada de Cambio Radical”, dice Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario.



Mientras que Sebastián Líppez de Castro, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Javeriana, dice que su retorno “les aporta mucho a la política, a la dinámica de la actualidad, la refresca”. Para este analista, si bien hay otras voces frente a diferentes reformas, el valor de Vargas Lleras es su experiencia. “Es una figura de renombre, de trayectoria, uno de los pesos pesados de la política colombiana y eso es clave porque en este momento no son tantos”.

Mientras que Pedro Pemberthy, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional, constitucionalista y politólogo, cree que la intervención de Vargas es un “hecho absolutamente proselitista”. ¿Por qué? “Si estaba hablando por la bancada de Cambio Radical, él tiene allí unos voceros en Senado y Cámara”, dice. Entonces, ¿para qué lo hizo?

El analista dice que en política hay que leer el impacto de los mensajes y en este caso Vargas Lleras, como todos los jefes políticos del país, estaría pensando en las elecciones de octubre próximo, cuando se eligen alcaldes y gobernadores. El exvicepresidente estaría madrugando a hacer campaña para reforzar a su partido para las regionales, como también lo ha hecho otro peso pesado que estaba relativamente alejado de la actividad pública: Álvaro Uribe.

