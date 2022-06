El presidente electo Gustavo Petro continúa desarrollando su agenda. Se tiene previsto que mañana salga de viaje rumbo a Europa junto a su familia. Pero, antes de tomarse un receso del agitado proceso electoral y de seguir el empalme con el gobierno de Iván Duque, se encontró con el líder natural del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.



(Le puede interesar: Petro se reunió por primera vez con Rodolfo: 'Empezó el cambio')

Trascendió que Petro se reunió, por separado, en la tarde de este martes con el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, y con el exvicepresidente Vargas Lleras con el fin de avanzar en una posible unión de su bancada al denominado "Gran Acuerdo Nacional".



Hasta el momento no se conoce si llegaron a un acuerdo o fijaron puntos de consenso. Aunque Vargas Lleras sí advierte sobre "líneas rojas" en algunas propuestas del presidente electo.



Además está pendiente la reunión del mandatario electo con el expresidente Álvaro Uribe, el líder del Centro Democrático, cuya bancada expresó que será partido de oposición del gobierno electo. Petro ha expresado que para él resulta importante que el exmandatario esté presente para el proceso de consolidación del Acuerdo Nacional.



(También: Definido el equipo de empalme presidencial de Gustavo Petro)



Por el lado de las toldas de Cambio Radial, se habla sobre la posibilidad de que su líder máximo tome la determinación de sumarse a dicho acuerdo. De hecho, Vargas Lleras saludó este proyecto de diálogo nacional, aludiendo que hay coincidencias entre los proyectos anunciados por Petro y los que ha presentado su partido desde el Legislativo.



“En general, se percibe un buen ambiente, de no confrontación, de no revancha, llamado a deponer los ánimos, pasar la página”, dijo Lleras en una columna publicada en este diario.



(Otro: Gustavo Petro: semana de reuniones, nombramientos y empalme)

'Empezó el cambio'

El presidente electo Gustavo Petro ya se reunió con el excandidato presidencial Rodolfo Hernández. Al término del encuentro, Hernández aseguró que: “Empezó el cambio”.



En la reunión Hernández ratificó que “su único compromiso es con quienes han sufrido el abandono del Estado”, por lo cual apoyará cualquier iniciativa que beneficie a todos los colombianos, especialmente a los más pobres.



Por su parte, Petro ha expresado que su objetivo es consolidar un Gran Acuerdo Nacional, que está abierto para todos los sectores políticos y sociales del país, incluida la voluntad política de Hernández, que reafirmó su compromiso para formar parte de dicho acuerdo.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente electo Gustavo Petro se reunió por primera vez con Rodolfo Hernández tras las elecciones presidenciales. Foto: Campaña Gustavo Petro

“¿Qué vamos a un acuerdo nacional?. Vamos con seguridad a un acuerdo nacional. Aquí comenzó el cambio. Aquí habrá un acuerdo de la Nación. Aquí habrá una mesa de trabajo conjunta del nororiente con el Gobierno Nacional”, señaló el presidente electo en su cuenta de Twitter.

POLÍTICA