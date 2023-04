Cambio Radical, junto con el Centro Democrático, fueron los únicos dos partidos políticos que votaron a favor de una ponencia que pedía archivar el proyecto de la Reforma de la salud. Para Germán Vargas Lleras hay una explicación detrás de la derrota, con 17 votos en contra y cuatro a favor: la "mermelada".



(En contexto: Reforma de la salud: los conflictos de interés de congresistas que la debaten)

"Pura mermelada. No deja de llamar la atención que sea precisamente el Gobierno del Cambio, que prometió luchar contra estas prácticas clientelistas, el que ahora las use sin siquiera ruborizarse", asegura el ex vicepresidente en su columna de EL TIEMPO de este domingo.



Vargas Lleras asegura que una de las herramientas que se está usando para presionar los votos a favor de esta reforma del Gobierno, aparte de la "amenaza" de destituir a viceministros, es el ofrecimiento de puestos en importantes instituciones como "el DPS (Departamento de Prosperidad Social), delegaturas en la Supersalud, cargos en Fiduprevisora y en otras entidades".



(Además: Yo pienso y trabajo por la salud, respuesta de Dilian Toro a Germán Vargas)



No obstante, para el exsenador esto no debe sorprender, pues, asegura, es solo natural que se les pida a los partidos de gobierno, que integran la mayoría del Congreso, actuar de acuerdo a la agenda de la actual administración. No descarta, sin embargo, que esto no tenga un costo político para algunos partidos.



"Les llegó la hora de decidir. ¿O qué pensaban, que podían solicitar y recibir cargos y contratos a cero costo político? ¿Y, además, quedar bien con sus electores? En algún momento habría de llegar la hora de la verdad", asegura.



(También: Reforma de salud incluiría atención con yerbateros, sobanderos y más)



Lleras interpreta que "no queda más que concluir que todas las líneas mencionadas por los partidos se cayeron", pues destaca que con la aprobación que se acaba de dar para que el proyecto siga avanzando también se dio vía libre a otras polémicas que han desatado discusiones como las múltiples y temporales facultades extraordinarias que la reforma le daría al presidente Petro.



"Con este proyecto se pondrá la salud al servicio de la política, siguiendo el manual de los movimientos socialistas y comunistas del mundo para jamás abandonar el poder", concluye Vargas Lleras.



(Lea aquí la columna completa: Amenaza va, amenaza viene)

Más noticias en eltiempo.com