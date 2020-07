Pandemia: Hemos sabido aprovechar el tiempo

El número de contagios de Covid-19 ha crecido en las últimas semanas, por lo que medios, analistas y ciudadanos se preguntan qué tan preparados estamos, por qué hasta ahora están llegando los ventiladores y por qué no se compran más; cuestionamientos válidos también en relación con los elementos de protección personal, sobre los cuales en varias ocasiones ha habido preocupación ante una posible insuficiencia en el suministro.



Nadie puede negar los esfuerzos que ha realizado el Gobierno ante los retos que plantea la pandemia. Ha sido el eje central del accionar gubernamental en los últimos meses, como lo evidencia la declaratoria de los estados de emergencia sanitaria y económica; con base en los cuales se han adoptado numerosas decisiones relacionadas con la salud y con la economía.

Una de esas decisiones fue el establecimiento de la Gerencia para la Atención de la Emergencia del Covid-19, cuya tarea se traduce en el fortalecimiento de las capacidades del sector salud. Para hacerla operativa, el Gobierno creó la Subcuenta Covid-19 dentro del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). La Gerencia desarrolla su gestión a partir de los requerimientos y lineamientos que define el Ministerio de Salud y el proceso de contratación lo adelanta la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).



Han transcurrido tres meses desde la puesta en marcha de la Gerencia y en este momento en que parece avecinarse lo peor de la pandemia, es pertinente hacer un balance sobre su gestión.



La gestión se ha desarrollado en dos etapas. En la primera etapa se definieron las necesidades y el plan de acción con un equipo de más de 50 profesionales de alto nivel del Ministerio de Salud, diferentes dependencias del Gobierno y voluntarios del sector privado, expertos en diferentes disciplinas. Este equipo definió las necesidades más apremiantes, como garantizar los insumos para la realización de las pruebas, ventiladores y demás equipos médicos necesarios para la ampliación del número de UCI y los elementos de protección para el personal de la salud. El Ministerio de Salud también realizó un diagnóstico de la disponibilidad de médicos y enfermeras por especialidad y definió un plan para incrementar su disponibilidad según las necesidades proyectadas.



En la segunda etapa (ejecución), la gestión se ha concentrado en los procesos de adquisición para suplir las necesidades identificadas y en la consolidacion de la Reserva Estratégica Nacional de Elementos de Protección para Salud.

Mercado internacional difícil

Debido a que muchos de los productos indispensables no son manufacturados en el país, acudimos al mercado internacional que ha cambiado notablemente en pocos meses, con base en una demanda que crece exponencialmente y una aguda escasez. Hace poco el Foro Económico Mundial mostraba ese cambio al comentar que “el año pasado 77.000 nuevos ventiladores fueron suficientes para satisfacer la demanda del mercado de todo el planeta. En abril [de 2020], solo la ciudad de Nueva York pronosticaba la necesidad de 30.000 máquinas adicionales”.



Esto explica por qué en Colombia, como en la mayoría de los países del mundo, las compras de equipos e insumos médicos esenciales no llegan con la prontitud deseada. En el mercado mundial no hay existencias de la mayoría de ellos para entrega inmediata y las negociaciones son arduas y complejas, porque 190 países quieren los mismos productos para entrega a la mayor brevedad.

Luis Guillermo Plata, gerente encargado por el Gobierno Nacional para atender la emergencia por el coronavirus. Foto: Archivo particular

Adicionalmente, por tratarse de elementos relacionados con la salud y protección de vidas, el proceso de evaluación tanto de los proveedores como del cumplimiento de especificaciones técnicas y de calidad de los productos es muy riguroso. A pesar de toda esta complejidad, hasta este momento, no solo hemos logrado aquirir más del 80% de lo que necesitamos, sino que ya contamos con el inventario necesario para cubrir las necesidades que el momento actual de la evolución de la pandemia nos plantea como país.

Ventiladores para las UCI

En ese corto periodo el Gobierno Nacional ha gestionado 4.688 nuevos ventiladores. De ese total ya se recibieron 1.508, este mes llegarán otros 1.487 y en agosto 975; los restantes arribarán en septiembre y octubre. Adicionalmente, se está finalizando el proceso para comprar otros 1.509 con compromiso de entrega en julio y agosto, con lo cual se habrá cumplido la meta.



Con base en la priorización definida por el Ministerio de Salud sobre criterios relacionados con el nivel de ocupación, población y evolución del contagio en cada territorio, la Gerencia ha entregado hasta el momento 943 ventiladores (número significativemante superior a los 547 mencionados por alguien en su columna dominical) a 12 entidades territoriales, de los cuales ya se han instalado 750 y los restantes 193 están en proceso.



Pero no basta con comprarlos, los ventiladores que llegan tienen que ser ensamblados, calibrados y luego instalados en su lugar de destino y esto toma un tiempo. Estos son dispositivos de alta precisión de los cuales depende la vida de los pacientes y por tanto los términos de la contratación exigen que el proveedor los entregue funcionando a la perfección.

Reserva Estratégica Nacional de Elementos de Protección para Salud

La segunda gran prioridad apenas la empieza a conocer Colombia. En algunos países desarrollados como Estados Unidos, Suiza y Finlandia decidieron hace muchos años que tener una reserva de insumos médicos era un tema de seguridad nacional. La más antigua y robusta es la de Estados Unidos, creada en 1998 para soportar las necesidades de suministros médicos y farmacéuticos durante emergencias de salud pública. Tras acontecimientos como los de las Torres Gemelas, el huracán Katrina y los potenciales riesgos de un ataque biológico, hoy está compuesta por 12 bodegas secretas y altamente custodiadas, ubicadas estratégicamente a lo largo del país.



En Colombia, por instrucción directa del Presidente, la Gerencia diseñó y puso en marcha la Reserva Estratégica Nacional, con un inventario de elementos para la protección del personal de la salud (EPP) que, según los lineamientos del Ministerio de Salud, debe estar compuesto por unas cantidades mínimas de nueve elementos: tapabocas quirúrgicos, tapabocas N95, batas antifluido, gafas, guantes de látex estériles y no estériles, guantes de vinilo, gorros y polainas. El propósito es suplir las deficiencias que se puedan presentar en el suministro de EPP a los profesionales de la salud en momentos críticos.



La Reserva Estratégica Nacional es hoy una realidad y fue puesta en operación en un tiempo récord. La operación logística con trazabilidad completamente digitalizada está a cargo de 472 y a la fecha se han comprado ya 68 millones de unidades.



Recientemente el Ministerio de Salud definió un primer requerimiento de envío de EPP a Entidades Territoriales, que ya inició su despliegue esta semana con entregas en Montería, Medellín y Cali.

Pruebas

Otra de las prioridades de la Gerencia para la Atención de la Emergencia ha sido la adquisición de los elementos e insumos necesarios para lograr un nivel diario de pruebas diagnósticas (PCR) adecuado. Este es un aspecto esencial; como lo destacó el director de la OMS en marzo pasado, “la forma más eficaz de prevenir las infecciones y salvar vidas es ‎cortar las cadenas de transmisión. Y para lograrlo hay que hacer ‎pruebas y aislar”.‎



En marzo se hacía un promedio de 600 pruebas diarias en el país; y gracias a la compra de 501 mil kits de pruebas PCR y dos robots extractores de alta capacidad para el INS, hoy en día se están realizando más de 25.000 pruebas cada día.



Con la capacidad de pruebas fortalecida, el Gobierno está ahora enfocado en la implementación del plan PRASS (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible), con el propósito de romper las cadenas de transmisión del virus. Para lograrlo, es necesario identificar y contactar en tiempo record la cadena de contactos de la mayor cantidad posible de portadores sospechosos o confirmados; aislándolos rápidamente antes de que empiecen a contagiar a otros. La clave del éxito está en cantidad y velocidad y por esto la Gerencia está preparando la puesta en marcha un batallón de más de 5.000 rastreadores telefónicos y en campo; además de mecanismos para lograr que el aislamiento se cumpla rigurosamente por parte del ciudadano, que sin duda tiene una responsabilidad social muy grande en esta nueva etapa.

Procesos de compra

Si bien es fundamental la velocidad para ejecutar los procesos compra, es igualmente importante la transparencia en el manejo de los recursos.



Esos procesos incluyen rigurosas evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras; hay exigencia de representación local y servicio postventa; y complementariamente el proceso cuenta con los controles de Fiduprevisora, como entidad encargada del manejo de los recursos de la Subcuenta, lo que significa minuciosos procesos adicionales de validación de los proveedores seleccionados para proceder a la contratación, incluyendo las pólizas necesarias.



Además, dada la compleja situación del mercado internacional, se contrató con la consultora internacional E&Y un monitoreo del comportamiento de los precios de mercado de los elementos más críticos, con el propósito de soportar la toma de decisiones de compra.



Pero el rigor no termina con la firma del contrato. Particularmente para el caso de los ventiladores y demás equipos a adquirir, que requieren de un conocimiento y experiencia muy especializados, la Gerencia contrató con la Universidad Manuela Beltrán, ampliamente reconocida por su departamento Biomédico, no solo la evaluación técnica sino la interventoría de la ejecución de los contratos. Finalmente, toda la gestión está siendo auditada por la firma KPMG.



En síntesis, la oportuna decisión del Gobierno de crear la Gerencia para la Atención de la Emergencia del Covid-19 ha permitido al país aprovechar la ventana de tiempo que generaron las medidas de contención adoptadas durante estos meses para frenar la velocidad del contagio del coronavirus.



La evolución de la pandemia y los efectos del virus en las personas siguen teniendo un alto grado de incertidumbre, pero esperamos que el incremento del número de UCI y la Reserva Estratégica Nacional contribuyan a sortearla de la mejor manera; y que la ampliación en la realización de pruebas y la implementación de PRASS logre un impacto importante en cortar las cadenas de transmisión para que nuestro país avance con paso firme hacia la reactivación de la vida económica y social.



No nos quepa la menor duda de que la cuarentena ha sido aprovechada al máximo para preparar al país para los embates del Covid. Estamos entrando en la etapa más crítica y esto no será facil, pero es evidente que Colombia ha logrado y continúa robusteciendo de manera importante su capacidad de atención y preparación para hacer frente a la fase que se avecina.



Luis Guillermo Plata

Gerente para la atención de la pandemia Covid-19