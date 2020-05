‘Tenemos $ 1,4 billones para elementos de salud’

Entre este mes y agosto próximo llegarán a Colombia 2.800 ventiladores para seguir apoyando a los afectados por el coronavirus.



La noticia la dio el gerente designado por el Gobierno Nacional para la emergencia, Luis Guillermo Plata, quien le dijo a EL TIEMPO que ya hay 1,4 billones de pesos en un fondo para comprar elementos médicos.

¿Cuál es el oficio de la gerencia que usted lidera?



Una gerencia para una problemática de estas se basa en una realidad, y es que es un problema grande y complejo, que si bien su origen es un problema de salud, pues tiene demasiadas aristas que van más allá, porque al final del día usted tiene dificultades de abastecimiento, de logística, de empleo, de liquidez de los empresarios, de manejo de la gente. Entonces un problema de estos no se puede compartimentar en solo el tema de salud, sino que eso incluye muchos temas más, y como tal requiere de una coordinación entre todos.



¿Cuáles son esos temas?



Por ejemplo, el fortalecimiento de capacidades de oferta en el sector salud.



¿Y eso en qué consiste?



Cuando uno habla del sistema de salud del país pues hay que ser claros en que ese sistema está diseñado para tiempos de paz, pero el problema con el covid-19 es que demasiadas personas se pueden enfermar al tiempo, y cuando eso sucede el sistema de salud, por robusto que sea, se ve desbordado. El problema es que cuando mucha gente se enferma muy rápido, pues esa gente desborda las capacidades del sector salud.



Y ante eso, ¿qué están haciendo?



Aprovechando el tiempo que nos da la cuarentena para aplanar la curva y para reaccionar. Trabajamos de la mano del Ministerio de Salud en ayudar a aumentar ciertas capacidades del sector para que cuando las cosas se nos compliquen, cuando haya una demanda que desborde las capacidades actuales del sistema, tengamos cómo responder y tengamos la menor cantidad de muertes posibles. Se trata de ir adecuando ciertas cosas.

¿Cosas como qué?



Un ejemplo: Colombia en este momento tiene 5.400 UCI, de las cuales están ocupadas más del 50 por ciento con la gente que se enferma normalmente. Lo primero que hemos hecho con el Ministerio de Salud es tratar de desocupar las UCI lo que más se pueda. Pero como sabemos que esto no puede ser suficiente, lo que estamos buscando es tratar de aumentar las capacidades de las UCI.



¿Y eso cómo se hace?



Eso se hace agregándoles a las unidades de cuidado intermedio los famosos ventiladores. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para adquirir ventiladores y aumentar la oferta, algo que es muy difícil pues el mercado está totalmente sobredemandado. Para que se entienda, estamos compitiendo con 190 países que los están buscando.



¿Y cuántos ventiladores tenemos en Colombia?



En este momento tenemos cerca de 2.800 ventiladores comprados. Eso suena bien porque si les sumamos los 2.650 de capacidad en las UCI, pues ya estaríamos duplicando la capacidad. Este mes comienzan a llegar y los últimos llegan en agosto.



¿Cuánto cuesta cada uno?



Cuando yo llegué hace un mes se estaban vendiendo por alrededor de los 20.000 o 25.000 dólares, aunque eso depende de los modelos y de las marcas. Pero estamos viendo que los precios ya van desde los 30.000 dólares y nos han llegado ofertas de ventiladores hasta por 60.000 dólares, obviamente para entrega inmediata.

¿Qué pasó con las empresas y universidades colombianas que dijeron que iban a hacer ventiladores?



Que yo conozca, hay 26 proyectos nacionales para producción de ventiladores. Todo esto tiene que cumplir un proceso riguroso, pues estamos hablando de aparatos que van a ser utilizados en UCI. En este momento, el Invima está evaluando. Vendrá luego la siguiente etapa, que es la de pasar de un prototipo a una producción industrial. Ojalá esto salga bien porque sería una gran solución un ventilador nacional y no depender del mercado mundial.



Usted también está a cargo del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), ¿cómo va eso?



Tenemos la cuenta covid o el fondo covid, justamente para tener las capacidades y aumentar esa oferta de salud. Aquí tenemos que ejecutar muy rápido, porque si nosotros no tenemos pronto las pruebas, los ventiladores, los kit de protección para los médicos, después puede ser demasiado tarde. Entonces hay que tener una combinación entre ser ágil y riguroso. Esta no es una chequera en blanco. Obviamente sabiendo que esto es una emergencia que se requiere en el acto, pero con responsabilidad.



¿Qué plata se maneja en ese fondo?



Es un fondo con dinero del Estado, pero también puede canalizar recursos de donaciones, que tiene para su manejo alrededor de 1,4 billones de pesos. Y si bien es un fondo que hasta ahora se termina de constituir con todos los requisitos –no hemos estado quietos–, se han venido adelantando cosas tremendas como la compra de robots para las pruebas y los ventiladores. Y ahora lo que hacemos es reforzar esa capacidad para poder avanzar en otro tipo de compras.



¿Qué tipo de compras se necesitan?

Por ejemplo, tenemos que hacer una compra muy grande de lo que hemos llamado la reserva estratégica nacional de productos para hacer frente a esta pandemia. Estamos comprando un volumen muy importante, y ya hay una convocatoria abierta, de gorros, polainas, tapabocas, tapabocas N-95, tres tipos de guantes, batas antifluido, todo lo que se requiere por millones. Por eso estamos acudiendo a todos los canales diplomáticos, a ProColombia, a donde podamos, para lograr estar en la fila de compras, porque, de lo contrario, nos quedamos atrás y alguien nos quita lo que queremos.



