Generar confianza, clave para diálogos en medio del paro

Cinco días han pasado desde que empezó el diálogo convocado por el presidente Iván Duque con varios sectores del país con el objetivo de dar fin a las movilizaciones y enviar un mensaje de unidad en la institucionalidad en medio de la crisis social, para la cual se están buscando soluciones.



Con este espacio creado en medio de la tensa situación de orden público que continúa en el país a pesar de haber sido retirada la reforma tributaria, el Gobierno también busca mostrar que hay un Estado fuerte y capaz de enfrentar a los violentos que dice que se han infiltrado en las movilizaciones.



Desde entonces el mandatario ha tenido encuentros con representantes de casi todos los gremios; los magistrados de las altas cortes; voceros de las juntas de acción comunal; sectores de la oposición como la Coalición de la Esperanza; directores de medios de comunicación; rectores de universidades; exministros; alcaldes, gobernadores y jóvenes.



Si bien cada sector ha expresado sus posturas y peticiones, ha habido un consenso en rechazar el exceso de fuerza de la Fuerza Pública, así como los actos vandálicos, y la necesidad inmediata de poner fin a todos los actos de violencia, al tiempo que se han valorado positivamente las manifestaciones pacíficas.



Sobre el encuentro con las cortes, Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional, destacó como conclusiones del encuentro que la justicia “respalda el orden institucional y democrático en el marco del respeto a la Constitución”.



En el reunión con la Coalición de la Esperanza a la que asistieron Juan Fernando Cristo; Juan Manuel Galán; Carlos Andrés Amaya ; Sergio Fajardo; Humberto de la Calle; Antonio Sanguino; Iván Marulanda; Sandra Liliana Ortiz; Ángela María Robledo y Jorge Enrique Robledo, le pidieron al mandatario la atención a seis millones de hogares pobres a través de una renta básica, que ayude a resolver el hambre y la pobreza, así como matrícula cero para que los jóvenes pobres puedan ir a la universidad.



El mandatario también ha sostenido reuniones con el Centro Democrático, La U, el partido Conservador y sectores del cristianismo. Así como con el exvicepresidente y jefe natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.



Pero el Gobierno también está buscando acercamiento con los expresidentes Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana y Ernesto Samper, pues la canciller Claudia Blum los contactó para gestionar un encuentro con el presidente Iván Duque en medio del diálogo nacional. Asimismo, se conoció que tras la tensión por la reforma tributaria, el presidente Iván Duque habló telefónicamente con el expresidente César Gaviria para organizar una reunión presencial y conocer sus posturas sobre la situación del país.

Varios analistas consultados por EL TIEMPO coincidieron en que el diálogo que se ha dado y que seguirá esta semana con las organizaciones sociales no parece sencillo y requiere de ciertos pasos.



Uno de los temas trascendentales en lo que concuerdan los expertos es que el Gobierno logre recuperar la confianza de los ciudadanos, los cuales no confían “en el Gobierno, en las instituciones y en la política”, como advierte la analista y académica de la Universidad Javeriana Patricia Muñoz Yi.



Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, agrega que “hay una circunstancia difícil, y es que la protesta es una manifestación de descontento generalizado, que no responde a una organización particular, y menos a un líder, por lo cual no hay un interlocutor único y obvio para el Gobierno Nacional”.



A ello el académico Juan David Cárdenas agrega que “la solución no está en seguir dialogando” con “los mismos actores que hacen parte del problema (partidos y congresistas); tampoco con las organizaciones que representan intereses sectoriales, pero que no son vistas como representativas (gremios y sindicatos). Incluso el Comité del Paro es solo uno de muchos actores de las manifestaciones”.



Y para Sandra Botero, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame, el hecho que haya “gente movilizándose por muchas y diversas razones, que tienen que ver, en parte, con la coyuntura pandémica que vivimos, pero que van más allá”.



“Creo que el Presidente tiene que empezar a generar confianza entre los diferentes actores y se tiene que sentar a hablar con todo el mundo. Ese es su trabajo”, dijo Botero, quien agregó que la tarea que tiene el Gobierno ante sí no es fácil: es convocar a múltiples sectores para bajarle la temperatura al ambiente y tiene que hablar con todo el mundo”.



Aunque el Gobierno ha insistido en su disposición de recibir en cualquier momento al Comité del Paro dicho encuentro está previsto para mañana, donde hablarán de las siete peticiones que tienen.



La agenda continuará en un encuentro del Presidente con los estudiantes el miércoles; el jueves con los alcaldes donde están los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet); el viernes con los partidos políticos.



Para el lunes 17 de mayo está previsto un encuentro con los transportadores; el martes con representantes de la acción comunal y se concluirá el jueves con la reunión entre el Gobierno Nacional con los gremios económicos y de producción.



De cara a estos encuentros, el Gobierno ya conoce algunas de las peticiones pues el jueves varios sectores hicieron sus propuestas durante una audiencia pública que el Senado organizó.



Lo que está claro es que las organizaciones sociales llegan a estos diálogos con reserva por lo ocurrido en 2019 con la llamada Conversación Nacional, Recuperar la confianza será clave.



