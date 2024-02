‘Las mujeres colombianas han asumido un liderazgo mundial en promover agenda de género’

La embajadora especial de Estados Unidos para los Asuntos de la Mujer, Geeta Rao Gupta, en entrevista con EL TIEMPO, contó detalles de la visita que hizo al país hace unos días. Rao manifestó que las mujeres colombianas han llevado al país a ser líder regional en la promoción de la agenda de género en Colombia y en escenarios internacionales.



(Le puede interesar: ‘Me llena de orgullo estar en un rol con el que las mujeres ven que no hay límite’)



Por lo anterior, indicó que el Gobierno de EE.UU. escogió al país para poner en marcha el primer Centro de Excelencia de Mujeres, Paz y Seguridad de la región. También indicó que el país debe concentrarse en mejorar el acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctimas de violencia de género.

¿Cuál fue el propósito de su visita a Colombia?



Firmar el primer Memorando de Entendimiento entre EE.UU. y el Gobierno de Colombia para establecer un centro de excelencia regional para avanzar en la agenda de paz y seguridad de las mujeres. Esto está en consonancia con nuestra propia estrategia para las mujeres, la cual se lanzó en octubre pasado. El establecimiento de estos centros es una forma en la cual los países de una región pueden compartir entre sí las lecciones aprendidas, y Colombia es claramente un líder en este campo. Poder firmar este Memorando de Entendimiento y ser un socio bilateral con el Gobierno de Colombia para hacer esto, es una acción acorde con el enfoque de la administración Biden-Harris de promover la voz y el liderazgo de las mujeres en cuestiones de paz y seguridad.

¿Cómo funcionará el centro?

No es necesariamente un centro físico. Es un concepto virtual. La idea es tener un sitio web en el que los países de la región puedan publicar sus lecciones e intercambiarlas. Habrá cursos de formación y sesiones en las que los gobiernos podrán compartir entre sí lo que han hecho, los obstáculos a los que se enfrentan y los retos que tienen en la aplicación de sus planes de acción nacional.



Todo esto está en consonancia con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU. De hecho, el año que viene será el aniversario número 25 de dicho acuerdo y muchos países han elaborado planes de acción nacionales. Pero no basta con tener un plan, hay que ser capaz de aplicarlo. La idea es que, a medida que los países empiecen a ejecutarlo, puedan ayudarse mutuamente a determinar la mejor manera de desarrollarlo, cómo dotarlo de recursos, de personal, etcétera.

Facebook Twitter Linkedin

Firma del memorando de entendimiento entre Colombia y Estados Unidos. Foto: Cancillería

¿Por qué escogieron al país para instalar este primer centro?



Porque Colombia tiene una larga historia de acuerdos de paz que son emblemáticos; y puesto que las mujeres fueron un elemento central de dicho acuerdo, es justo que Colombia sea el primer lugar para esto. Además, el Gobierno y las mujeres colombianas han asumido un papel de liderazgo mundial en la promoción de esta agenda en las reuniones celebradas en todo el mundo.

Además de este centro, ¿cómo continuará EE. UU. apoyando la agenda de género en Colombia?



El Gobierno de Estados Unidos, a través de nuestra asociación bilateral, ha apoyado firmemente gran parte del trabajo por la igualdad de género que se está llevando a cabo aquí. Soy consciente de que la misión de USAID ha apoyado muchos de los proyectos, en particular para la seguridad económica de las mujeres, y sé que la embajada ha estado trabajando en aspectos relacionados con el acceso a la justicia para las sobrevivientes de la violencia de género. Desde nuestra oficina también tenemos un programa muy interesante llamado ‘Equal Stake in the Soil’ (‘Igualdad en el acceso a la tierra’), con el cual apoyamos económicamente a las mujeres líderes en las zonas rurales de Colombia que abogan por los derechos a la tierra para ellas, especialmente para las mujeres indígenas y afrocolombianas.



(En otras noticias: ¿Por qué es clave para el proceso de paz con el Eln la prórroga del cese del fuego?)

¿Qué debe mejorar Colombia para garantizar la igualdad de género?



No sé si hay algún país que no tenga que trabajar más por la igualdad de género, porque no creo que haya uno solo en el mundo que haya conseguido igualdad total. Colombia está en el camino hacia ese objetivo, pero le queda un trecho por recorrer. El tema que más me ha llamado la atención y en el que aún queda mucho por hacer es la violencia de género. Está claro que queda mucho por hacer en el frente de la rendición de cuentas, en la aplicación de la ley, en el sistema judicial, en hacer que los victimarios rindan cuentas, en dar a las mujeres un sentido de justicia.



En la reunión con las organizaciones de la sociedad civil, me conmovió la forma en la que las mujeres luchan por esa causa en sus propias comunidades y tratan realmente de ayudar a las sobrevivientes a encontrar una voz y hablar por sí mismas, que es realmente como se debería abordar esta problemática.

Facebook Twitter Linkedin

Visita de la embajadora para Asuntos de la Mujer, Geeta Rao Gupter, a Colombia. Foto: Cancillería

Contamos con unas mujeres muy empoderadas, pero aún hay barreras por tumbar...



Lo que realmente me impresionó de Colombia es que es muy similar a lo que ocurre en mi natal India. Hay mujeres líderes muy fuertes, pero todavía quedan muchos problemas por resolver. Sin embargo, considero que tener un movimiento sólido de lideresas es una buena pieza en ese rompecabezas de cómo avanzar. Las mujeres son muy valientes aquí, son audaces y están muy bien organizadas para luchar por sus propios derechos. Eso es lo que es tan impresionante de Colombia. Y ese es el punto que más le beneficiará al país a la hora de reducir el conflicto y la violencia que sigue existiendo, especialmente en las comunidades marginadas.



(También: Las ciudades de Florida más amigables para personas LGBT, según un informe)

¿Cuál es la impresión que se lleva de la construcción de la agenda para implementar la Resolución 1325 en el país?



Lo más importante para la aplicación de la 1325 es que Colombia desarrolle su Plan de Acción Nacional, que, según nos dijeron, se publicará en abril, y que cuando se haga se reconozca el valor del trabajo que ha realizado la sociedad civil. Esta es una de las consultas más sólidas con la comunidad que he visto. No conozco ningún otro país que haya desarrollado planes de acción nacionales en relación con la Resolución como lo hizo Colombia. Nosotros, en Estados Unidos, no hicimos tantas consultas con las mujeres como el Gobierno colombiano y creo que eso enriquecerá el Plan de Acción Nacional.



Espero que se convierta realmente en un plan que pueda ser aplicado tanto por el Gobierno como por la sociedad civil. Lo que me gustó de la forma en que las mujeres abordan esa resolución es que consideran la cuestión de la seguridad como algo más amplio que un simple conflicto. La consideran seguridad humana. Esto incluye la seguridad económica, sanitaria y medioambiental.



Cuando se considera esto en sentido amplio, la 1325 entonces se construye alrededor de que las mujeres tengan voz y dispongan de los recursos y el acceso a los bienes y las oportunidades que necesitan para mantenerse seguras, para poder participar plenamente en la vida cívica y política, para poder realmente ser líderes y perseguir cualquier oportunidad que deseen.

Facebook Twitter Linkedin

Embajadora para Asuntos de la Mujer, Geeta Rao Gupter. Foto: Cancillería

Este año Colombia tendrá su primera política exterior feminista. ¿Estados Unidos la apoyará?



Desde luego. Como tenemos una asociación bilateral tan fuerte con Colombia, esperamos ponerla en práctica, apoyándolos y siendo socios con ustedes cuando empiecen a desarrollar esa visión y a ponerla en práctica. No hay duda de que estaremos allí.

¿Cuál es su lectura sobre los problemas que enfrentan las mujeres en medio de las guerras abiertas en el mundo, por ejemplo, en Ucrania, en Gaza, en Irán, en Afganistán?



Es realmente trágico el número de guerras que se están produciendo en tantos países de todo el mundo. Las mujeres y los niños son los más vulnerables en los conflictos, pero también son actores en la consecución de la paz. Por eso esperamos que en cada una de estas situaciones de guerra se consulte a las mujeres y que sus voces se pongan sobre la mesa cuando se intente mediar con las partes beligerantes para lograr la paz.



Hay datos de investigación muy sólidos que demuestran que cuando las mujeres participan en los acuerdos y en los debates sobre la paz, hay un 35 por ciento más de probabilidades de que ese acuerdo dure 15 años o más. Estos datos son muy poderosos. Y hay una razón para ello. No es porque las mujeres sean intrínsecamente más pacíficas ni nada parecido. Se trata de que, para conseguir una paz duradera, es necesario contar con un conjunto diverso de voces con distintas experiencias vitales en torno a la mesa de paz.



(Además: ‘No solo los hombres están preparados para estar en puestos de toma de decisiones’)



Si no se escucha la voz de las mujeres y no las tienes en cuenta en la solución, no es probable que se consiga un acuerdo que dure mucho tiempo. Otro aspecto que hemos visto es que cuando las mujeres participan en las negociaciones de paz, es más probable que las soluciones vayan más allá de las típicas salidas militares y se piense más en los arreglos sociales y económicas. Esos son los acuerdos duraderos, porque las soluciones militares duran poco.

Colombia sigue siendo uno de los principales países productores de cocaína. En ese contexto, muchas mujeres son víctimas de las bandas y grupos armados que se disputan las rutas del narcotráfico. ¿EE. UU. ha pensado apoyar a estas víctimas?



No hablamos tanto de eso en mi visita aquí. Hemos dialogado más de ello en el contexto de la violencia de género en general contra las mujeres en los distintos territorios. Sé que Estados Unidos está trabajando muy estrechamente con el Gobierno colombiano, y mi oficina también, para tratar de abordar algunas de esas cuestiones de violencia de género.

Otra problemática que tenemos en el país son las mujeres y los niños que se exponen a los peligros de migrar en rutas como el Tapón del Darién. ¿EE. UU. ha considerado alguna acción para ayudar a esas personas?

Sé que Estados Unidos está muy preocupado por los peligros y riesgos a los que se enfrentan las mujeres y los niños, en particular cuando intentan cruzar las fronteras para llegar a Estados Unidos, y no dejamos de transmitirles mensajes para que busquen la forma más segura y legal de entrar al país. Pero tiene usted razón en que en ese viaje las mujeres se enfrentan a enormes riesgos de violencia y mucho más. Una de las cosas que aprendí en esta visita fue el trabajo que ha hecho Colombia para acoger a los migrantes venezolanos y la cantidad de protección que les ha proporcionado. Es realmente impresionante.



Otra cosa que me asombró mucho en esta visita fue mi reunión con la vicepresidenta Francia Márquez, quien ahora dirige el Ministerio de la Igualdad. Nos presentó su visión de la igualdad de género, en particular para las comunidades que han sido dejadas de lado durante tantos años. Es realmente inspiradora.



(Puede leer: Las claves para entender la tormenta política por la supuesta 'ruptura institucional')

Facebook Twitter Linkedin

Encuentro entre la embajadora Geeta Rao Gupter y la vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Vicepresidencia

¿En esa reunión con la vicepresidenta Márquez se adquirieron algunos compromisos adicionales?

Le propusimos cosas concretas, pero le dijimos que esperábamos colaborar estrechamente con ella cuando empezara a trabajar en ello. Ella es muy fuerte en la aplicación, así como lo soy yo. Cuando Márquez empiece a poner en práctica su visión, estaremos a su lado, como siempre hemos estado.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias en eltiempo.com