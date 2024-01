Los efectos diplomáticos del apoyo de Colombia a Sudáfrica en demanda contra Israel

La Cancillería de Colombia, en un duro comunicado del miércoles de esta semana, respaldó la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En el documento señaló que es “bien claro” que las medidas de Israel “configuran actos de genocidio”. También enfatizó en que el Gobierno está dispuesto a “acompañar esa acción judicial mediante recursos y herramientas procesales (...)”.



El Ejecutivo colombiano calificó de "valiente" la demanda de Sudáfrica y agregó que espera que luego de las audiencias convocadas - que iniciaron este 11 de enero, - la Corte se pronuncie "sin dilación" sobre la solicitud de las medidas provisionales de urgencia solicitadas por Sudáfrica. De igual forma, que "adopte decisiones que permitan que cese ya el baño de sangre en Gaza y los territorios ocupados".

Ronald Lamola, ministro de Justicia de Sudáfrica. Foto: EFE

Con este paso, Colombia se sumó a países de la región como Brasil, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba que asumieron la misma postura.



Para Juan Nicolás Garzón, docente de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, este apoyo es “consecuente” con la posición que ha asumido el presidente Petro frente a la guerra en la Franja de Gaza. En diversas oportunidades y escenarios internacionales ha manifestado su apoyo hacia Palestina y condenado las actuaciones del gobierno israelí.



En eso coincide David Castrillón, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales

de la Universidad Externado, quien agrega que este pronunciamiento, además, sigue el procedimiento regular de lo que establece el derecho internacional.



Y es que la política exterior de Colombia se ha caracterizado, por años, por su apego a las instituciones y las normas que establece el DD. HH. El apoyo a Sudáfrica, dicen los expertos, es una muestra de ello, por lo que indican que la posición no implica necesariamente un giro en la política exterior, como se llegó a comentar en la opinión pública.



"Lo que sí representa es un cambio en cuanto a que este Gobierno ha tomado una postura mucho más clara y contundente frente a casos de violencia en otras partes del mundo, fuera de la región. Históricamente, la Cancillería se ha mantenido al margen de eventos internacionales fuera de América con una prudencia extrema", agrega Castrillón.



Alvaro Leyva, canciller de Colombia. Foto: ONU

Respecto a las consecuencias diplomáticas, Garzón indica que el efecto más evidente es el incremento de la tensión diplomática con Israel, un país con el que históricamente se había sostenido una sólida relación en términos de cooperación.



En este sentido, el docente del Externado complementa que criticar a un país no necesariamente implica un quiebre de relaciones, pero en este caso la postura más "contundente" de la administración sí ha generado una transformación en las relaciones bilaterales con Israel.



Y es que hay que recordar que la embajadora de Colombia en ese país, Margarita Manjarrez, sigue en el país actualmente luego de que el pasado 31 de octubre fue llamada a consultas por el presidente Petro. "Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá", dijo en su momento el jefe de Estado.

Embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez. Foto: EL TIEMPO

Respecto a Estados Unidos - factor clave en esta discusión -, Garzón por su lado no considera que este apoyo afecte la relación, pues dice que al interior de ese país hay división y “tensiones” frente a la guerra en la franja.



Castrillon indica que hay dos factores que pueden alejar las represalias explícitas contra Colombia o los otros países que están apoyando la demanda.



Por un lado, dice que es complicado el hecho de que Israel o incluso Estados Unidos tomen acciones contra este listado de naciones que respalda a Sudáfrica, pues se está consolidando un numeroso grupo de países que asumió esta postura y "castigarlos" uno a uno puede ser un trabajo dispendioso que, dice el experto, ninguno de los países estaría dispuesto por ahora a hacer.



Por otro lado, expone que la legitimidad de Sudáfrica y su gobierno ante organismos internacionales le agrega un peso importante al caso y dificulta que países respondan de forma negativa.



"En este momento, parece improbable que veamos represalias explícitas para Colombia y otros países que han apoyado el caso. Sería bastante inesperado, pero sí es posible que veamos acciones indirectas por parte de Israel. Puede que dé pasos para mostrar su insatisfacción con países que apoyan el caso y revisar la relación con ellos incluyendo Colombia. Por ejemplo, se podría revisar el tratado de libre comercio que tenemos con ellos", dice el docente. Este escenario ya se dio el año pasado, cuando después de la serie de mensajes del Presidente contra Israel, dicho país anunció la suspensión de exportaciones de seguridad hacia Colombia.

Finalmente, Garzón pone otro punto sobre la mesa, pues advierte que en el ámbito diplomático de nuevo se abrirá la controversia por el hecho de que no se haga también un énfasis en una condena a las acciones del grupo terrorista Hamás.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA