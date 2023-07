En los últimos días, la revista Semana publicó una serie de audios que involucran al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, por los ingresos a su campaña de plata de Odebrecht.



En una entrevista del periódico EL TIEMPO, realizada por María Isabel Rueda, el jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, hizo una denuncia donde indicó que el Gobierno estaría manipulando el Consejo Electoral para invalidar los avales de sus parlamentarios.



Además, decidió contar una anécdota que, según él, involucra a Armando Benedetti y a Laura Sarabia.



“En la fiesta (anticipada) de Estados Unidos del 4 de julio estaban parados, tranquilos, el señor embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y Laura Sarabia”, dijo.



Y añadió que "hicieron toda la presencia posible. Creo que en algún lado los van a acomodar, porque es lo que parece indicar eso. ¿De qué principios estamos hablando cuando los invita la propia embajada de Estados Unidos? Pero es verdad. No estoy inventando. ¿Sabe quién me contó? María Paz. Que estaban en la recepción de la embajada, parados juntos, se tomaron fotos con todo el mundo. Y ya habíamos visto que ese proceso de cambiar a Benedetti estaba como lento… ¿no?”.



Sin embargo, cabe resaltar que otras fuentes le aseguraron a EL TIEMPO que en esta fiesta hizo presencia solamente Laura Sarabia, pero que Armando Benedetti no se encontraba presente.



En la entrevista, el expresidente Gaviria se refirió a la salida Benedetti de la Embajada de Venezuela y señaló que "lo más extraño fue que le extendieran casi un mes su cargo de embajador por cuenta de que tenía unos asuntos que resolver, y ya dijo que eso lo hará desde Bogotá porque en Caracas (donde estaba aburridísimo) no va a volver a despachar".



