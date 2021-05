Gaviria explica por qué Arzobispo de Cali es clave en negociaciones

El expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, destacó ayer los pronunciamientos que ha hecho el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, alrededor de las protestas que se han dado en el país.



Gaviria consideró que la intervención de monseñor Monsalve tiene un enorme valor. Dijo que él, como nadie, encarna y representa con particular agudeza cómo debe iniciarse un proceso de búsqueda de paz social en Cali. Algo que –a su juicio– disminuiría significativamente la violencia desbordada que todos los colombianos hemos observado, y que ha generado la prevalencia del regreso a la lucha de clases que influía en las acciones del Estado y de muchas de nuestras autoridades y sociedad antes de la vigencia de la Constitución de 1991.

(Lea: Presidente Duque toma medidas para desbloquear vías del país)



El exmandatario cree que quienes marchan están reflejando las debilidades actuales de la sociedad en términos de inequidad, discriminación y falta de oportunidades en las poblaciones juveniles, afrodescendientes e indígenas. “Las acciones del Estado –dice– deben estar dirigidas a recuperar sus esperanzas”.



En su extensa reflexión, el director del Partido Liberal resalta la alerta de monseñor sobre el descontento de los jóvenes y las poblaciones indígenas. “Lo más afortunado que ha hecho monseñor Monsalve fue pedirles perdón por las acciones y vejámenes de que han sido víctimas, en especial los indígenas. Aun si es tarde, el Estado colombiano debe revisar ese pedido de perdón y generar uno propio, que yo creo es imprescindible”, comenta.



El expresidente resalta el valioso papel del prelado de la Iglesia católica, quien afirma que los bloqueos que ya se han dado en el país necesitan voluntad de cooperación para levantarlos. “Con solo la invocación de las armas tendremos más violencia en Cali. Con la negociación hay que pasar de los bloqueos a los desbloqueos. Ya se han dado pasos importantes como los corredores humanitarios que han sido exitosos, no solo en Cali, sino en muchos lugares de Colombia”, dice.



(Lea además: el texto completo del expresidente César Gaviria sobre monseñor Monsalve)



El líder político también invita a que las partes le apuesten al respeto mutuo. “Sin respeto, estén seguros de que solo avanzaremos a más violencia, así sea que ello satisfaga a sectores que quieren salir solo con soluciones autoritarias. ¿A cuántos muertos nos llevará?”, se pregunta.



Y aprovecha para que se tengan en cuenta las recomendaciones de monseñor Monsalve de cómo restringir el uso de armas de los particulares. En este punto, Gaviria explica que se ha propuesto que el ejército y la policía sean fuerzas disuasivas, y que debe iniciarse un proceso en el cual, lentamente, pero con paso firme, se reconcilie a la policía con la ciudadanía. Invita a seguir la idea de monseñor de que se creen patrullas o unidades para la vida sin armas de fuego.



“La participación de la Iglesia es muy importante y como parte del apoyo de la Conferencia Episcopal. Estamos seguros de que la presencia de monseñor Monsalve nos llevará a esa concertación con garantías, es decir, a un compromiso de inclusión inmediata, una anticipación de derechos no reconocidos a sectores de reclamantes en los puntos de bloqueo, y una estrategia de concertación inmediata y no de diálogos disipados”, comenta Gaviria.



Finalmente, el exmandatario invita a oír el llamado de monseñor para alejarse de una actitud de juicio y castigo. “Es el momento para brindar garantías más allá de los intereses políticos coyunturales –comenta–. La coyuntura, según él, invita a trabajar juntos y generar un nuevo ambiente de entendimiento”.



EL TIEMPO

