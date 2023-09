En agosto, el presidente Gustavo Petro había dicho que estaba pensando que el nuevo Viceministerio de la Juventud, parte del Ministerio de la Igualdad, fuera asumido por un joven que hubiese perdido un ojo en medio de la movilización social. Este lunes se confirmó la intención, con la publicación de la hoja de vida de Gareth Sella como aspirante para este cargo.



“Estamos pensando en quién será la persona que lidere esto. Yo he propuesto que sea una persona que haya perdido un ojo durante el estallido social y que sea capaz de dirigir la juventud con toda la claridad que se necesita, como un faro, a pesar de que le quisieron apagar la luz”, fueron las palabras del primer mandatario en su momento.



Sella cumple con la solicitud del primer mandatario, pues este perdió el 90 por ciento de su visión en el ojo izquierdo debido a un impacto en la movilización ciudadana. Este ha responsabilizado de dicha acción a la Fuerza Pública y hasta ha dicho que fue víctima de ‘la brutalidad policial’.



Precisamente en 2021, Gareth Sella fue uno de los jóvenes que asistió al Congreso para denunciar los presuntos excesos en los que incurrió la Fuerza Pública en medio de la represión de la movilización ciudadana. En esa intervención, este reconoció que hacía parte de una organización llamada ‘Escudos Azules’ la cual calificó de ser pacífica, versión contrariada por los uniformados.



“Mientras alzaba mi voz contra la brutalidad policial, el Esmad me disparó al ojo izquierdo afectando completamente mi visión. Horas después corrieron a venderle una historia falsa a la gente, a desprestigiar mi imagen, a decir que yo era un vándalo, a justificar de alguna manera que tienen el derecho de mutilar a la juventud colombiana”, dijo en el Congreso el que será viceministro.



En esa misma intervención, el joven tuvo duras palabras contra la Fuerza Pública y recordó los casos de Javier Ordóñez y Dilian Cruz, que murieron ante acciones irregulares de uniformados.



“Me llamaron vándalo los que en un CAI mataron a punta de golpes a Javier Ordóñez, me quisieron tildar de terrorista los que entre el 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 voltearon sus chaquetas, apuntaron sus armas contra la gente y cometieron una masacre que cobró 13 víctimas y muchos heridos, con las balas que compraron con los impuestos de los colombianos”, añadió Sella, que hizo mención del caso de Cruz para calificar de cobardes a sus críticos.



Sella resultó herido el 24 de febrero del 2021, en medio de la movilizaciòn ciudadana. Este estaría ayudando a algunos manifestantes a alejarse de los gases lacrimógenos cuando fue impactado con un proyectil. En videos de ese momento quedó registrado los momentos posteriores a la acción contra el joven que en ese momento tenía 24 años.



En el material audiovisual se observa a gestores de convivencia de la administración de Claudia López tratando al joven y parando un taxi para que lo trasladaran a una institución hospitalaria. Primero fue llevado a la Fundación Santa fe y luego al Hospital San Ignacio, donde fue intervenido. Allí se confirmó el diagnóstico, su ojo se iba a salvar, pero perdería el 90 por ciento de la visión de este.



Sin embargo, más allá de ser uno de los jóvenes heridos en medio de lo que se denominó el estallido social, también ha tenido una corta carrera como realizador audiovisual. Graduado en Cine y Televisión, es egresado de la Corporación Escuela de Artes y Letras.



Su primera experiencia laboral, según su hoja de vida, fue como director creativo en La Resistencia Cine. En este puesto estuvo desde 2019 hasta agosto de 2021. Precisamente en dicho cargo fue que resultó herido durante su participación en las movilizaciones.



Luego, su hoja de vida reporta un salto en el sector público. Desde agosto de 2021 hasta mayo de este año, fue contratista para la Secretaría de gobierno de la alcaldía de Claudia López.

También tiene experiencia como realizador audiovisual en el Departamento de Prosperidad Social, en la administración de Cielo Rusinque. En esta entidad comenzó como contratista en febrero y su vínculo se prolongó hasta hace 15 días -el 4 de septiembre culminó tareas allí-.



El nombramiento del nuevo viceministro ha tenido distintas lecturas. La senadora María José Pizarro fue una de las que destacó la designación. “Su llegada al gobierno es un mensaje para la juventud que sigue creyendo como Jaime Garzón que pueden asumir la dirección de su propio país”, fueron las palabras de la congresista del Pacto Histórico, que cuestionó que se usara su participación en las primeras líneas como estigmatización.



“Un mensaje claro para toda la juventud colombiana: este es su gobierno”, destacó el representante David Racero, expresidente de la Cámara y quien también aplaudió la llegada de Sella al Ejecutivo. En cambio, los sectores de oposición usaron la participación en la primera Línea como rechazo al nuevo viceministro.



Daniel Briceño, candidato al Concejo de Bogotá, cuestionaron la falta de experiencia de Sella en cargos de ejecución de recursos. Otros, como Lucía Bastidas, cuestionaron su pasado “Estamos jodidos con los mensajes de Gustavo Petro. La administración pública quedó valiendo nada. Delinquir paga”.



Precisamente, el que seguramente será Viceministro de la Juventud ha tenido que hacer frente a los señalamientos por su participación en un movimiento de Primera Línea. Aunque lo han calificado de bandalismo, este se ha defendido en reiteradas ocasiones. "Soy un artista que se encuentra en resistencia. Para los que tratan de decir que soy un bándalo, seguramente no encontrarán nada", ha sido la respuesta de Gareth Sella.