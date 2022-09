El sector ganadero, representado en la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), aseguró que no será un palo en la rueda en la intención que manifestó el presidente Gustavo Petro, de comprar 3 millones de hectáreas a actuales propietarios de tierras en todo el país, para cumplir con lo que se pactó en el Acuerdo de Paz con las Farc en este frente.



Así lo señaló este martes José Félix Lafaurie, presidente del gremio, tras un encuentro con el primer mandatario, con el propósito de dialogar y analizar alternativas sobre el tema de tierras.



"Lo que hay que buscar es un gran acuerdo en torno a eso”, aseguró el dirigente gremial, quien también Por supuesto, si el Gobierno compra, por qué no, se trata de ver cómo uno logra avanzar en ese frente”, dijo.



Y señaló: Petro lo dijo desde el primer día, ganó y tiene que cumplirles a sus electores, y creo que lo más sencillo es ver cómo lo logra sin generar una cantidad de elementos que están perturbando la propiedad privada, y hacerlo de la forma más civilizada posible.



Por ello, reiteró que Fedegán no se va a oponer a que el presidente Petro cumpla con sus obligaciones como mandatario, porque ganó con esa tesis y no ha engañado a nadie, como sí lo hizo, en su concepto, el presidente Juan Manuel Santos.



“La diferencia entre Petro y Santos es sencilla. Santos nos engañó y dijo que no se iba a meter con el modelo de desarrollo económico y lo que hizo fue poner a la tierra como mercancía de cambio”, remarcó.



Lafaurie le dijo a EL TIEMPO que es un proceso que apenas comienza, y que sobre la liquidez que puede representar el pago con títulos de tesorería (TES), depende de cómo se defina el esquema de pago. “Esas son de las cosas sobre las cuales hay que trabajar muy bien, con buena intención”, indicó.



Y añadió que el precio promedio por hectárea que está estimando Petro es muy razonable, al tiempo que sostuvo que este proceso de venta necesariamente debe ayudar a que cesen las hostilidades a los legítimos propietarios de la tierra, vía invasiones de predios, fenómeno que sigue creciendo y en el que una parte son personas que las están promoviendo desde las cárceles.



ECONOMÍA