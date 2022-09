Gabriela Posso anda con tenis o botas de amarrar por los pasillos de la Casa de Nariño. A su despacho, hasta el viernes pasado, llegó el cuadro con la imagen oficial del presidente Gustavo Petro. Lo colgaron en la pared que queda detrás de su puesto desde donde liderará la Consejería Presidencial de las Juventudes.



Tiene 26 años y dice que nunca se imaginó que a esa edad estaría ocupando ese puesto. Nació en Cali y estudió administración de empresas en la Universidad del Valle.



Viene de familia activista: su abuela y su mamá son lideresas sociales. “Eso se hereda”, dice, al contar que antes de ser consejera presidencial fue activista, líder del paro de 2018-2019, empleada de Ecopetrol, voluntaria y ficha clave de la campaña de Petro en el Valle y presidenta del Consejo Municipal de Juventud de Cali.



EL TIEMPO habló con ella sobre los retos que vienen para la Consejería y el apoyo jurídico que les darán a quienes resultaron presos luego de las movilizaciones sociales.

¿En qué estado encontró la Consejería?

Hallamos tres cosas: primero, muchos programas y proyectos de juventud que no estaban articulados; segundo, los programas eran muy generales, no estaban destinados directamente a grupos poblacionales y tercero, algunos de estos están muy desconectados con las necesidades de los jóvenes.

¿Cómo cuáles?

‘Sacúdete’ es un programa que es transversal. Directamente no lo ejecuta Colombia Joven, pero sí es quien dinamiza y da el cumplimiento de las metas. En el programa gran porcentaje de inversión va a infraestructura, pero uno va a los territorios y se da cuenta de que si bien una de las problemáticas de los jóvenes es que a veces no tienen lugares para para estar, también hay otras incluso más relevantes como en términos de educación, empleabilidad, garantías de seguridad a la no persecución.

¿No encontraron algo sobre lo que se pueda seguir construyendo?

‘Sacudete’ empezó como un proyecto de ley y ya es un programa de Estado. Hay cosas que no están con las necesidades de los jóvenes, sin embargo, hay una mesa que se va a trabajar de forma intersectorial alrededor de todos los ministros para hablar directamente del tema de juventud. Este nos podría permitir darle solución a la desarticulación.

¿Qué piden los jóvenes?

Participación vinculante e incidente.

¿Cuáles van a ser las prioridades entonces?

Para solucionar la desconexión, vamos a hacer diálogos regionales que se van a realizar para el Plan Nacional de Desarrollo. Va a ser una puesta alrededor de poder ir a los territorios y escuchar a los jóvenes en términos de sus necesidades.



Sin embargo no iniciamos de ceros. Ya hicimos diez empalmes sociales y ya hay unas recomendaciones después de todo este trabajo de casi 24 páginas de diferentes temas que los jóvenes dijeron.



Otra apuesta son los programas para diferentes grupos poblaciones, no solamente en términos de su sistema de participación, que fue el enfoque de la consejería pasada, sino también la juventud en general porque esto fue una directriz directamente del presidente y es cómo también le llegamos a los jóvenes no organizados. Esto es una tarea difícil y nos pondremos la diez para hacerla porque cambia la forma como convocas y atraes.

¿Qué es lo primero que harán?

​En los 100 primeros días nos enfocaremos en cuatro movilizaciones importantes. Ya se las presentamos el presidente y estuvo de acuerdo. La primera, enfocada a la participación democrática que va alrededor de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. La segunda, sobre la sociedad del conocimiento. El tercer punto: la industrialización, emprendimiento, transformaciones energéticas y crisis contra el hambre. Y el último punto va encaminado a la paz total, justicia social y derechos humanos.



Hay una necesidad fáctica de poder solucionar, por ejemplo, los casos de prisioneros políticos y sociales del estallido social. Hay casos que no están resueltos, como el del joven que salió quemado en un D1 en Cali, Siloé, y la juventud está solicitando eso.

Gabriela Posso portó esta camiseta el día de su posesión, la cual llevaba el mensaje 'Libertad a prisioneros políticos y sociales'. Foto: Colombia Joven.

¿La libertad de los que señala presos políticos será una de sus banderas?

Sí. Dentro de las cuatro movilizaciones, la última tiene la apuesta de los prisioneros políticos y sociales del estallido. Esto respetando la autonomía de la rama judicial, pero apoyando jurídicamente estos casos. Esos jóvenes a veces no tienen para pagar un abogado.

¿Qué responder a quienes critican que entonces van a apoyar a jóvenes que presuntamente incurrieron en vandalismo?

Haber apoyado el ejercicio comunicativo del estallido social nos deja una enseñanza fuerte y es que los jóvenes salieron porque no tenían oportunidades laborales ni educativas ni de participación. Esto se trata de poder brindar apoyo jurídico y claramente quién tendrá que tomar esas decisiones de si fue un delito o no pues es la rama judicial. No podemos sacar juicios de valor porque no sería racional. Desde el gobierno tenemos que prestar apoyo a nivel general.

¿En la Consejería habrá espacio para los jóvenes de la primera línea? ¿Ellos están organizados?

​Ellos sí vienen en un proceso organizativo. En diferentes ciudades estaban haciendo el ‘Paro, barrio adentro’. Lo encaminaron en cómo fortalecer el tema político no solamente desde los mecanismos de presión, sino también con una concientización de sus barrios, comunas, alrededor del trabajo social.



Yo le escuché un discurso a un líder de primera línea que decía que primeras líneas somos todos los que estamos resistiendo y generando una apuesta al cambio. Hay mucha estigmatización alrededor del término. En la narrativa del presidente todos y todas somos primeras líneas en este momento en el gobierno apostándole a un cambio. Yo podría decir que soy una primera línea del cambio y del gobierno.

Un eje de la Consejería que lidera Posso será la 'paz total'. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Si hay un estallido en este Gobierno, cuál va a ser el rol de la Consejería?

Nuestra apuesta no es atomizar ni el movimiento juvenil ni el movimiento estudiantil. Nuestra apuesta es fortalecer el movimiento social porque entendemos que, como dice la frase ‘un pie en la institucionalidad y miles en las calles’, en últimas tenemos muchas apuestas en términos institucionales, pero también sabemos que el movimiento social hay que fortalecerlo, hay que seguir porque las transformaciones sociales no solamente se dan a nivel gubernamental.



¿Qué mensaje hay para los jóvenes que no están de acuerdo con la línea de este gobierno?

El gobierno de Gustavo y Francia Márquez tiene una concepción de amplitud total, poder pensarse en gobernar para todos y todas. La Consejería también tiene esa apuesta porque entendemos que tenemos que participar entre las diferencias, entre las diversidades, pero construir colectivamente. Están bienvenidos y bienvenidas todos aquellos partidos, organizaciones, jóvenes independientes que tal vez no se sienten actualmente recogidos, pero a quienes claramente, se les brindarán escenarios de participación. El primero y al que hago invitación para que los jóvenes participen es en los diálogos regionales. Se van a realizar prontamente, estamos terminando la metodología.



Nosotros sabemos que esta Consejería no puede ser un espacio de oficina, sino por el contrario tiene que ir a los territorios.



¿Cómo ve la Consejería en cuatro años?

Ya he pensado en una apuesta tal vez no como Consejería sino como tal vez un Viceministerio de la Juventud que nos permita tener mucho más incidencia y ejecutar política pública de juventud. Esa fue una recomendación del empalme de juventud y es una de las apuestas del presidente.

Aura Saavedra Álvarez

Redacción Política