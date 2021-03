En el Congreso proponen que desaparezca la figura de la Primera Dama

Luego de la controversia que se ha dado por el libro que buscan publicar la Primera Dama y el Archivo General de la Nación, que, según la esposa del presidente Iván Duque sería sobre la labor de las primeras damas que ha tenido el país y no una autobiografía, el congresista de la oposición David Racero propuso que desaparezca la figura de la Primera Dama en Colombia.



"Considero que esa figura debe desaparecer, no es útil y si genera muchos gastos al país", trinó el representante.



Tras ello agregó que "ni una mujer por el hecho de ser la compañera de vida de un presidente o de un Alcalde, debe renunciar a su vida profesional para asumir un rol que -por demás- no existe constitucionalmente; ni el país debería destinar recursos públicos para atender sus gastos", señaló en la misma red social.



De este modo, surge la pregunta de cuál es el papel de las primeras damas y cuánto ganan.



La primera primera dama de la República es la labor desempeñada tradicionalmente por la esposa del presidente de Colombia. La figura de la primera dama de la Nación se comenzó a utilizar en Colombia desde 1934.



Este rol no es un cargo sujeto de elección, ni tiene obligaciones oficiales, ni es remunerado.



Sin embargo, la primera dama de la Nación asiste a ceremonias oficiales y a recepciones de Estado junto al presidente.



¿Puede tener un empleo? En 1994 la Corte Constitucional determinó que aunque tradicionalmente la primera dama no desempeña otro empleo fuera de sus labores oficiales, sí es posible que una Primera Dama ocupe cargos públicos que no sean de nombramiento directo del presidente, de sus ministros, jefes de departamento, gerentes o directores de entidades descentralizadas.



Asimismo, la Corte señaló que la Primera Dama puede tener iniciativa en materia de asistencia social y en labores de beneficencia o en actividades análogas.



"El papel que cumple la primera dama es meramente particular frente a la administración pública, con ello no está facultada para realizar algún tipo de contratación, supervisión o manejo de personal, ya que como se dispuso en la jurisprudencia citada, en su calidad de cónyuge del alcalde de un Municipio, podrá acompañarlo en el desempeño de tareas protocolarias, o tener iniciativa en materia de asistencia social, en labores de beneficencia pública, o en actividades análogas", advierte el concepto 015491 de 2020 de Función Pública.



De este modo, la Primera Dama como gestora social no desempeña un cargo público, ni tiene la calidad de servidora público.



En 1999 fue creada la Red de Gestores Sociales como un instrumento para organizar y canalizar el potencial de movilización social y de convocatoria que tienen los cónyuges de los gobernadores nacional, departamentales y municipales, desde su labor de voluntariado, en su papel de gestores de programas sociales que facilitan procesos e impulsar el desarrollo de políticas públicas en beneficio de las poblaciones más vulnerables.



En 2003, mediante el decreto 519, crearon la Consejería Presidencial de Programas Especiales con la finalidad de apoyar al Gobierno Nacional en sus objetivos y la Red de Gestores Sociales se incorpora como uno de sus programas, enmarcado en el área de movilización social y participación comunitaria.



A partir de ese año se amplió el objetivo de la Red de Gestores Sociales al logro de una articulación de las instituciones locales y la Sociedad Civil, con el convencimiento de que la labor de la Red tiene que ver con la coordinación, gestión, cooperación, convocatoria, socialización y divulgación de la oferta social con que cuenta nuestro país.



Esta Consejería luego se dividió en varias consejerías.



Actualmente en el cargo se encuentra María Juliana Ruiz Sandoval, desde 7 de agosto de 2018 cuando se posesionó el presidente Iván Duque Márquez.



Ruiz es abogada, egresada en Bogotá, luego se fue a París para estudiar en el Institut Catholique. Más adelante se mudó a Washington, obteniendo una maestría en Leyes con Énfasis en Negocios Internacionales en la Universidad Americana.



Allí trabajó durante más de una década en la Organización de Estados Americanos -OEA-, y trabajó de la mano del Secretario General y el Secretario General Adjunto, liderando proyectos y comisiones del organismo.



Luego de su experiencia en los Estados Unidos regresó a Colombia para vincularse como Secretaria General en la Clínica Shaio, y en 2018 asumió como Primera Dama de la Nación.



