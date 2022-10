Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, en el gobierno de Iván Duque rechazó el argumento de la actual administración que tuvieron que ir de compras para las casas privadas porque las encontraron sin los elementos de dotación necesarios. “En todos los gobiernos se cambian los colchones. Las cortinas de las casas privadas sí están y lo que se hizo fue mandarlas a lavar. Las sábanas de las casas privadas están, pueden revisar los inventarios en el área administrativa”, dijo el exfuncionario.

A través de un comunicado, el actual director del Dapre), Mauricio Lizcano, justificó la compra de varios electrodomésticos y artículos de hogar para las residencias del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.



En el texto, Lizcano aseguró que se compraron a solicitud de la jefe de casas, que consideró que era urgente para el funcionamiento de las mismas porque “se recibieron sin sábanas, sin cortinas y sin colchones”, y que por eso, debieron "acudir a la plataforma Colombia Compra Eficiente".



El hecho provocó un sonoro escándalo. Los sectores de oposición criticaron con dureza al presidente Petro por las órdenes de compra de varios millones que incluyen electrodomésticos y juegos de cama para las casas privadas del jefe del Estado y su vicepresidenta Francia Márquez.



Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, ha salido en defensa del mandatario al argumentar que este tipo de hechos debió haber sido de "algún funcionario que se quiso lucir" y dio a entender, además, que son decisiones que minan su figura: "No están cuidando al presidente", dijo.



De acuerdo a la tienda virtual Colombia Compra Eficiente, se realizaron dos compras en las que la Presidencia adquirió electrodomésticos de lujo y lencería de hogar para dotar las casas privadas de Petro y Márquez.



La gestión, que se realizó a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) con las órdenes de compra 96358 y 96479, fue para la compra de 31 artículos entre electrodomésticos y juegos de cama, que en total superan los $173 millones.



Entre los objetos que componen la lista llama la atención un televisor Samsung de 85 pulgadas, por un valor de $27.499.900 pesos, además otro de similares características e igual marca, pero de 70 pulgadas, por $10.867.000; una licuadora digital de 10 velocidades, por $1.846.000; una cubierta de vitrocerámica eléctrica Le Cuisine, por $7.338.400; y dos cubiertas de vitrocerámica inducción Le Cuisine, por $34.815.000 pesos.



Así mismo, la dotación no solo fue para la Casa de Nariño, sino también para la Casa de Huéspedes de Cartagena, en la que sobresalen dos plumones de ganso por $8.159.800, cuatro Duvet de 500 hilos por $11.560.000, ocho duvet king tela 300 hilos por $15.200.000, y cuatro juegos de cama de tela de 500 hilos, por $8.440.000 pesos.



"El gobierno Petro aseguró haber recibido la olla raspada; está imponiendo una reforma tributaria que no se necesita; y ahora compra para el uso personal del presidente sábanas y televisores de lujo por más de 70 millones", dijo el senador Miguel Uribe Turbay de partido Centro Democrático, CD. "Absurdo", aseguró el legislador uribista.



“Amoblar las casas privadas es un deber del Dapre luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras, como en este caso, se hacen a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, un mecanismo transparente”, concluyó Lizcano.

Más noticias

EE. UU. ratifica su apoyo a Petro, pero no dice sí a todo lo que pide



‘Jota Pe' Hernández explota tras compras de Presidencia: 'Sean coherentes'



Voces de izquierda y el Pacto Histórico critican lujos comprados en Presidencia



POLÍTICA