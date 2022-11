Una polémica se presentó este jueves en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de que se conoció un video en el cual se observa que un funcionario de Migración golpeó a un viajero.

Se trata de Jaime Alonso Sánchez, un hombre que, según le contó a Blu Radio, lleva más de 10 años trabajando en Migración. Antes trabajó en la Cancillería. "Soy un funcionario público de 25 años", contó.



Sánchez reconoció que cometió un error. "Quiero pedir excusas, no era la forma. Soy un ser humano que tengo errores. Lamentablemente reaccioné fuerte y le pegué una cachetada y una patada".



Según su relato, el problema con Juan Ramón Camarillo, el viajero a quien golpeó, inició cuando una de las máquinas del registro biométrico no funcionó.



"El señor llega y me dice que necesita hacer uso de la máquina. Yo le digo que sí, que siga. El señor vuelve y me dice que no sirve. Yo le digo que tiene que usar otra", cuenta.



"El señor me dice: "Esa mierda no sirve para un culo". A lo que yo le digo que si no le sirve, que haga la fila normal. El señor se devuelve, intenta hacerlo otra vez y me dice: usted para qué está triple...", continúa.

Según el funcionario, el joven lo insulta constantemente. Cuando la discusión siguió, dice Sánchez, se bajó del filtro y se acercó para decirle que "no fuera grosero".



En su relato dice que fue a buscar a un policía supervisor para solucionar el percance, pero señala que supuestamente el hombre continuó con los insultos. "Cuando llego con un supervisor el señor de una vez me recibe un 'triple... ¿ese es policía que va a traer?', a lo que yo le dije que no me insultara más, que no aguantaba más sus insultos y no sirvió de nada eso. Siguió insultando", sostiene.



Después de esta discusión, el funcionario admite que le pegó una patada y una cachetada al viajero, quien tiene 32 años y viajó a Colombia para descansar y reunirse con su familia.



"Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernícola de

@MigracionCol que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor", dijo Camarillo.



"Esperemos que la justicia actúe. Uno viene a su país a tratar de descansar y pasar tiempo con su familia y desde la entrada se encuentra con funcionarios displicentes y el taxista que le nota acento costeño a uno y le quiere cobrar de más", sostuvo el joven.

Sánchez, por otro lado, aseguró: "Yo no le dije negro, en ningún momento. Su color es nada para mí. No tengo problemas de racismo con nadie. Tengo amigos de color".



También contó que que aceptará las consecuencias de su agresión y que está recibiendo amenazas en su correo institucional. "Yo reaccioné y lo digo en público. No sé que me pasó. Soy un ser humano, tuve un momento difícil de sentirme tan agredido y reaccioné así. No soy una persona violenta", agregó.



Por último, afirmó que en Migración están capacitados para atender este tipo de situaciones. "No sé si esto pasó por el cansancio. Falta personal de migración, tenemos cargas excesivas de trabajo. Atendemos cualquier cantidad de vuelos. La mente y el cuerpo se cansa y esa fue la reacción. No volverá a ocurrir", concluyó.



