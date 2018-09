Fuerte debate en Cámara por asesinatos de líderes sociales

El asesinato de líderes sociales en el país se tomó este miércoles la agenda de la Cámara de Representantes a expensas de un debate de control político alrededor de este tema, organizado por la bancada de oposición y sectores del liberalismo y del uribismo.

La sesión estuvo acompañada por manifestaciones estudiantiles a las afueras del Capitolio.



El debate contó con la presencia de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y con la vicefiscal María Paulina Riveros, quienes escucharon las intervenciones de los legisladores pidiendo “medidas de protección efectiva para los líderes sociales”.



El senador del Polo Alberto Castilla reveló que el 83 por ciento de los atentados contra los líderes sociales tiene origen en conflictos por la tierra. La intervención no dejó de causar preocupación, pues precisamente el tema de tierras es uno de los más atrasados en la implementación de los acuerdos de La Habana.



Los sectores de oposición fueron enfáticos en afirmar que el asesinato de líderes es “sistemático” y tiene “connotaciones políticas”.

Según las cifras que manejan los sectores de oposición, desde el 2016 han sido asesinados 336 líderes sociales en el país.



Sin embargo, el representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, pidió “no hablar solo de cifras”, pues se trata de “seres humanos, de vidas que deben ser protegidas”.



Rodríguez pidió que el debate no sea “ideologizado”, porque “ninguna ideología es una justa causa para hacerle daño a un ser humano”.



Por este mismo sector político se expresó el representante Samuel Hoyos, quien consideró que “el victimario es el narcotráfico, la disputa por los territorios cocaleros y la disputa por los territorios víctimas de la extorsión”.



Mientras la Cámara discutía el tema, una nutrida manifestación estudiantil llegó a la Plaza de Bolívar, lo que obligó a cerrar las entradas al Capitolio.



Los jóvenes, provenientes de universidades públicas y privadas de la capital y de Boyacá, arengaron por el derecho a la educación y en rechazo al asesinato de líderes sociales.



Algunos de los estudiantes portaban carteles con frases como “ser líder no es delito” y “nos están matando”. Personal del Esmad hizo presencia en el Capitolio, pero la manifestación fue pacífica, no se presentó ningún tipo de altercado.



Al cierre de esta edición aún no había intervenido los representantes del Gobierno ni la Fiscalía General de la Nación.



