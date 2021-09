Colombia denuncia incursión de nave no tripulada venezolana

La Cancillería colombiana denunció que el pasado 25 de septiembre "se presentó la incursión no autorizada en territorio colombiano de una aeronave venezolana no tripulada". Según el informe oficial se trata de un 'orlan 10' de fabricación rusa.



El reporte da cuenta que la nave del vecino país ingresó al sur del curso del río Arauca, que sirve como límite entre los dos países, en inmediaciones del municipio de Arauquita.



Según la Cancillería, la aeronave no tripulada, que tiene capacidades de inteligencia militar, ingresó hasta 1.2 km dentro de territorio nacional colombiano.



"Sobre el particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno Nacional, rechaza contundentememte este nuevo hecho de violación de la soberanía nacional y las reiteradas provocaciones por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Colombia seguirá fiel a su tradición de afecto, hermandad, solidaridad y respeto por Venezuela y por el pueblo venezolano y no caerá en provocaciones, pero seguirá informando a la comunidad internacional sobre estos hechos violatorios del derecho internacional", dice el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.



En zona rural de Arauquita hay varios pozos petroleros.



